Функционер МУП-а спроведен у тужилаштво, добио и рјешење о пензији!

Аутор:Огњен Матавуљ
07.10.2025
14:47
Коментари:0
Драган Симић, савјетник директора Полиције Републике Српске, и његови синови Марко и Милош Симић, спроведени су у Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци.
Они ће током дана бити саслушани због сумње да су починили кривично дјело спречавање службеног лица у вршењу службене радње. Предметни тужилац ће након тога донијети одлуку да ли ће им, евентуално, бити предложена мјера притвора или мјере забране.
”Д.С, М.С. и М.С. из Бањалуке предати су тужилаштву уз извјештај о почињеном кривичном дјелу. Они су претходни дан ухапшени након што су физички насрнули на полицијске службенике који су претходно приликом контроле у саораћају зауставили М.С, које је возилом управљало без возачке дозволе, и којег су покушали да тестирају на присуство опојних дрога. Напомињемо да су том приликом повријеђена су два полицијска службеника која су упућена на пружање љекарске помоћи”, саопштио је МУП Републике Српске.
Додају да је тужилаштво догађај квалификовало као спречавање службеног лица у вршењу службене радње.
”Напомињемо да је Д.С. био у поступку пензионисања у МУП Републике Српске, а чије је рјешење данас постало коначно”, саопштио је МУП Српске.
Наглашавају да су полицијски службеници ПУ Бањалука приликом извршавања својих послова и задатака показали интегритет и професионалност, без обзира што се ради о њиховом колеги, те су према наведеном лицу поступили као и према сваком другом извршиоцу не доводећи га у било какав повлаштен положај.
