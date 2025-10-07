Јака експлозија у стану: Пентрит "дигао" у ваздух познатог манекена

Извор:
Држављанин Сјеверне Македоније манекен Мартин Сипковки (21) је мушкарац који је настрадао у експлозији "пентрита" у Косовској улици која се догодила 1. октобра око 21.30 сати, незванично сазнаје Телеграф.рс.
Он је, наводно, настрадао због нестручног руковања експлозивном направом у стану, усљед чега је услиједила експлозија.
Експлозив је, како је објавио Телеграф.рс, наводно био намијењен за убиство наркодилера из Новог Београда и припаднику једне навијачке и криминалне групе у Србији.
Од силине експлозије потпуно је уништен стан у ком је био манекен, али и два стана поред.
Полиција је ухапсила Филипа В. (26) који је продао "пентрит", али он није желио да каже ни како га је набавио нити коме је био намијењен.
Он је саслушан у Вишем јавном тужилаштву у Београду због постојања основа сумње да је 30. септембра 2025. године невлашћено набавио, а затим носио експлозивну материју – експлозив „Пентрит“ који је истог на углу улица Косовска и Нушићева предао манекену.
Осумњичени је на саслушању кратко негирао извршење кривичног дјела, али није желио да одговара на питања.
Након саслушања тужилаштво је судији за претходни поступак Вишег суда у Београду предложило да осумњиченом одреди притвор због опасности од бјекства и да не би поновио кривично дјело у кратком временском периоду. Наредбом о спровођењу истраге осумњиченом се на терет ставља кривично дјело Недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.
Постоје основи сумње да је Филип В. 30. септембра око 15.15 сати невлашћено набавио, а затим носио екслозивну материју - експлозив "пентрит" који је на углу улица Косовска и Нушићева предао, како се сумња, Сипковском.
Сипковски је потом наводно експлозивну направу унио у стамбену зграду у Дечанској улици, па је сутрадан 1. окробра око 21.45 часова, неспретним руковањем активирало експлозивну направу због чега је погинуо на лицу мјеста. Истовремено је причињена велика материјална штета.
"Пентрит", познат и под хемијским називом пентаеритритол тетранитрат (ПЕТН), је високоснажан експлозив у облику бијелих кристала. Због велике разорне снаге и релативне осјетљивости користи се у детонаторима, војним формулацијама и пластичним експлозивима, али представља и озбиљан безбједносни ризик ако се неправилно складишти или употребљава.
ПЕТН је веома јако енергетско једињење које се често употребљава као иницијални експлозив у детонаторима, али и као саставни дио неких комерцијалних и војних експлозива. Због своје осјетљивости на удар, трење и топлоту, подложан је строгим мјерама контроле и транспорта. У историји је био и злоупотребљаван у терористичким нападима, због чега се његову производњу и дистрибуцију у многим државама пажљиво надгледа.
