Logo

Судар 3 аутомобила: У саобраћајној несрећи у Градачцу повријеђено 5 особа

07.10.2025

09:20

Коментари:

0
Судар 3 аутомобила: У саобраћајној несрећи у Градачцу повријеђено 5 особа
Фото: АТВ БЛ

Двије саобраћајне несреће догодиле су се јутрос у мјесту Вучковци, на магистралном путу М1.9, потврђено је из Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона.

Како је потврдила портпаролка Аднана Спречић, у 6 часова пријављено је Полицијској станици Градачац да су у несрећи учествовала 2 теретна моторна возила, којом приликом је наступила материјална штета и није било повријеђених особа.

Udes-brcko

Хроника

Нова трагедија у Српској: Погинуо возач "шкоде"

У другој саобраћајној несрећи, која се према пријави догодила у 6.05 учествовала су 3 путничка моторна возила, повријеђено је пет особа, од којих су 2 особе возилом СХМП Дома здравља Градачац превезена у ЈЗУ УКЦ Тузла, а 3 у болницу Градачац, те су сви према првим информацијама задржани на лијечењу или проматрању.

Информацијама о степену повреда у овом моменту не располажемо, чекају се извјештаји надлежних медицинских установа.

623afcec5116a policija ilus

Регион

Тешка несрећа код Никшића, једна жена погинула, двије повријеђене

Увиђаје ове двије саобраћајне несреће (који су трајали до 8.15) су обавили полицијски службеници ПС Градачац и истражитељи ОКП ПУ Градачац – речено је за Аваз.

У вријеме обављања увиђаја саобраћај је био у потпуности обустављен, преноси Аваз.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

Градачац

судар

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Освануо мурал посвећен Јелени Томашевић, фанови одушевљени

Сцена

Освануо мурал посвећен Јелени Томашевић, фанови одушевљени

56 мин

0
Ибрахимовић припалио роштиљ: Избором пјесме је одушевио читав Балкан

Фудбал

Ибрахимовић припалио роштиљ: Избором пјесме је одушевио читав Балкан

1 ч

0
Хладноћа стигла, поскоци будни: Планинари у БиХ на сваки пола сата налете на једног

Друштво

Хладноћа стигла, поскоци будни: Планинари у БиХ на сваки пола сата налете на једног

1 ч

0
Џеј Ло и Бен Афлек у интимном загрљају: Послије развода позирали заједно на црвеном тепиху

Сцена

Џеј Ло и Бен Афлек у интимном загрљају: Послије развода позирали заједно на црвеном тепиху

1 ч

0

Више из рубрике

Планиран бомбашки напад у Београду: Траг води до кавачког клана

Хроника

Планиран бомбашки напад у Београду: Траг води до кавачког клана

11 ч

0
Судар три аутомобила на раскрсници у Бањалуци

Хроника

Судар три аутомобила на раскрсници у Бањалуци

11 ч

0
Лопови упали у апотеку: Напали радницу и узели новац из касе

Хроника

Лопови упали у апотеку: Напали радницу и узели новац из касе

11 ч

0
Бањалучка породица остала без крова над главом, ватра прогутала поткровље

Хроника

Бањалучка породица остала без крова над главом, ватра прогутала поткровље

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

03

Занимљиво: Добио Нобелову награду, али био недоступан

10

00

Удружење објавило снимак крађе дониране робе: "Овако је скоро сваку другу ноћ"

09

58

СИПА ухапсила Адила Ћенановића који је пријетио Србима

09

49

Астероид пролетио на само 428 километара од Земље: И нико га није примијетио док није било прекасно

09

45

Змија у снијегу: Народно вјеровање каже да је то знак

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner