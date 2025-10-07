Судар 3 аутомобила: У саобраћајној несрећи у Градачцу повријеђено 5 особа

07.10.2025
09:20
Коментари:0
Двије саобраћајне несреће догодиле су се јутрос у мјесту Вучковци, на магистралном путу М1.9, потврђено је из Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона.
Како је потврдила портпаролка Аднана Спречић, у 6 часова пријављено је Полицијској станици Градачац да су у несрећи учествовала 2 теретна моторна возила, којом приликом је наступила материјална штета и није било повријеђених особа.
Хроника
Нова трагедија у Српској: Погинуо возач "шкоде"
У другој саобраћајној несрећи, која се према пријави догодила у 6.05 учествовала су 3 путничка моторна возила, повријеђено је пет особа, од којих су 2 особе возилом СХМП Дома здравља Градачац превезена у ЈЗУ УКЦ Тузла, а 3 у болницу Градачац, те су сви према првим информацијама задржани на лијечењу или проматрању.
Информацијама о степену повреда у овом моменту не располажемо, чекају се извјештаји надлежних медицинских установа.
Регион
Тешка несрећа код Никшића, једна жена погинула, двије повријеђене
Увиђаје ове двије саобраћајне несреће (који су трајали до 8.15) су обавили полицијски службеници ПС Градачац и истражитељи ОКП ПУ Градачац – речено је за Аваз.
У вријеме обављања увиђаја саобраћај је био у потпуности обустављен, преноси Аваз.
Сцена
56 мин0
Фудбал
1 ч0
Друштво
1 ч0
Сцена
1 ч0
Хроника
11 ч0
Хроника
11 ч0
Хроника
11 ч0
Хроника
13 ч0
Најновије
Најчитаније
10
03
10
00
09
58
09
49
09
45
Тренутно на програму