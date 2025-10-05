Logo

Тешка несрећа код Никшића, једна жена погинула, двије повријеђене

05.10.2025

17:50

У саобраћајној несрећи на путу Никшић-Вилуси, у мјесту Трубјела једна жена је погинула, док су двије повријеђене, саопштила је Управа полиције.

У саопштењу је наведено да је погинула жена чији су иницијали Х.К. (28) из Подгорице, која је управљала путничким аутомобилом BMW.

У удесу је повријеђена С.К. (46) из Никшића, која је управљала путничким возилом ауди, те њена сапутница М.К. (68), а обје су превезене у Општу болницу Никшић.

У саобраћајној несрећи учествовало је и возило "ренџ ровер", којим је управљао држављанин Турске.

Саобраћај на овој дионици пута обустављен је за све категорије возила, преноси Срна.

Црна Гора

Саобраћајна несрећа

