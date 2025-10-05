Тешка несрећа код Никшића, једна жена погинула, двије повријеђене

05.10.2025
17:50
Коментари:0
У саобраћајној несрећи на путу Никшић-Вилуси, у мјесту Трубјела једна жена је погинула, док су двије повријеђене, саопштила је Управа полиције.
У саопштењу је наведено да је погинула жена чији су иницијали Х.К. (28) из Подгорице, која је управљала путничким аутомобилом BMW.
У удесу је повријеђена С.К. (46) из Никшића, која је управљала путничким возилом ауди, те њена сапутница М.К. (68), а обје су превезене у Општу болницу Никшић.
У саобраћајној несрећи учествовало је и возило "ренџ ровер", којим је управљао држављанин Турске.
Саобраћај на овој дионици пута обустављен је за све категорије возила, преноси Срна.
Регион
1 ч0
Регион
2 ч0
Регион
2 ч0
Регион
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму