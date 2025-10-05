Logo

Драма у Словенији: Лавина затрпала троје хрватских планинара

05.10.2025

12:30

Фото: pexels/ Prabin Sunar

Испод врха Тоска у Јулијским Алпима у Словенији догодила се лавина, која је, како се наводи, однијела троје планинара. У току је акција спасавања, а позвани су полиција и горски спасиоци.

Према првим информацијама, троје хрватских држављана се води као нестало након што су напустили групу у Водниковом дому у Веле Пољу. Информацију је за 24ur.com потврдила Полицијска управа Крањ.

Према до сада познатим информацијама, седам хрватских држављана налазило се у Водниковом дому у Веле Пољу. Четири су остала тамо, док су тројица наставила пут упркос лошим временским условима. Наводно их је однијела лавина која се активирала успут.

Спасилачка акција је у току, интервенишу горске службе спасавања Радовљице, Бохиња и Јесенице, као и полиција. Хеликоптер тренутно не може да полети због лоших временских услова.

Полиција ће накнадно пружити више информација јавности.

Изражен хладни фронт стигао је у Словенију у раним јутарњим сатима, а сњежна граница се већ спустила са највиших врхова на неким мјестима у Горењској на приближно 800 метара надморске висине.

Према подацима Арса, на Кредарици је до сада пало 25 центиметара свјежег снијега, на Зеленици 19 центиметара, на Вогелу 17 центиметара, на Вршичу 14 центиметара и на Крвавцу 11 центиметара.

