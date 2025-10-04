Logo

Бивши полицијски функционери, бизнисмен и тужитељка "пали" у Подгорици

Извор:

Телеграф

04.10.2025

12:29

Коментари:

0
Бивши високи полицијски црногорски функционери, као и контроверзни бизнисмен Александар Мијајловић и виша државна тужитељка Андријана Настић, ухапшени су у оквиру истраге о криминалној организацији која је користила државне ресурсе за озбиљан организовани криминал, преноси данас РТЦГ.

Међу ухапшенима су и некадашњи начелник Центра безбједности Подгорица Милован Павићевић, бивши полицајац Владан Лазовић, као и бивши помоћник директора Управе полиције Драго Спичановић.

Специјално државно тужилаштво их сумњичи да су били дио криминалне организације, преноси Телеграф.

Саслушани су и функционер полиције Јакша Бацковић, као бивши шеф Пореске управе Миомир Мугоша, некадашњи полицијски официр Тихомир Горановић и бивши државни службеник Александар Климовић.

ILU-STARAC-RUKE-PENZIONER-230925

Друштво

"Ниједан син ме није звао на свадбу, мајка им је мозак испрала" Исповијест оца тјера сузе на очи

Службеници Специјалног полицијског од‌јељења извршили су претресе на више локација, у становима ухапшених функционера и бизнисмена, као и код још неколико особа које су обухваћене истрагом у овом предмету.

Специјално државно тужилаштво није се до сада званично огласило о овој акцији, која се сматра једном од најкомплекснијих посљедњих година у Црној Гори.

Поступак води специјални тужилац Јован Вукотић.

Црна Гора

хапшење

