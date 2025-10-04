Logo

Преврнуо се камион на магистралном путу Србац-Разбој, обустављен саобраћај

Извор:

СРНА

04.10.2025

12:14

Коментари:

0
Преврнуо се камион на магистралном путу Србац-Разбој, обустављен саобраћај
Фото: Вибер група/screenshot

На магистралном путу Србац-Разбој, због превртања камиона на мосту, обустављен је саобраћај за теретна возила, док путничка возила могу саобраћати, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Због снијега и поледице у вишим планинским предјелима и преко превоја, саобраћај се одвија отежано, посебно на дионицама Хан Пијесак Власеница и Трново-Фоча на превоју Рогој.

Иако обавеза посједовање зимске опреме званично ступа на снагу првог новембра, из АМС апелују да возачи припреме возила за зиму уколико путују према планинским подручјима.

У нижим предјелима вози се по сувим и мјестимично влажним коловозима, уз умјерену фреквенцију возила.

Подијели:

Таг:

prevrnuo se kamion

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

"Ниједан син ме није звао на свадбу, мајка им је мозак испрала" Исповијест оца тјера сузе на очи

Друштво

"Ниједан син ме није звао на свадбу, мајка им је мозак испрала" Исповијест оца тјера сузе на очи

4 ч

0
Тестирање моста на аутопуту Сарајево – Београд

Друштво

Тестирање моста на аутопуту Сарајево – Београд

5 ч

0
Јесен клупа дрвеће лишће улица

Друштво

Данас сунчано и топлије вријеме, предвече очекујте наоблачење

7 ч

0
Данас славимо Светог апостола Кодрата: Сматра се заштитником учених људи

Друштво

Данас славимо Светог апостола Кодрата: Сматра се заштитником учених људи

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

07

Тиква тешка 57,9 килограма: Миланко Станојевић добио награду

15

57

"СНСД на челу са предсједником Додиком спреман за нове побједе"

15

48

Преговори у току: Када би таоци могли бити ослобођени?

15

45

Невјероватна прича: Радмила родила 19 дјеце, бринула и о слијепом мужу

15

34

Уљез: Пожуда која убија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner