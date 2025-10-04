Преврнуо се камион на магистралном путу Србац-Разбој, обустављен саобраћај

Извор:
СРНА
04.10.2025
12:14
На магистралном путу Србац-Разбој, због превртања камиона на мосту, обустављен је саобраћај за теретна возила, док путничка возила могу саобраћати, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Због снијега и поледице у вишим планинским предјелима и преко превоја, саобраћај се одвија отежано, посебно на дионицама Хан Пијесак Власеница и Трново-Фоча на превоју Рогој.
Иако обавеза посједовање зимске опреме званично ступа на снагу првог новембра, из АМС апелују да возачи припреме возила за зиму уколико путују према планинским подручјима.
У нижим предјелима вози се по сувим и мјестимично влажним коловозима, уз умјерену фреквенцију возила.
