Данас сунчано и топлије вријеме, предвече очекујте наоблачење

У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити сунчано и топлије, на истоку хладније, а послије подне и увече наоблачење од запада, које ће се ширити даље ка свим крајевима уз постепено јачање јужног вјетра.
У ноћи на недјељу киша на сјеверозападу.
Вјетар ће већи дио дана слаб до умјерен западних смјерова. Увече ће вјетар јачати и бити умјерен, на ударе и јак, југозападни.
У Херцеговини први дио дана умјерена, на ударе и јака бура, од средине дана вјетар ће ослабити и бити јужних смјерова, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Максимална температура ваздуха од 10 на истоку до 18 на сјеверозападу, у вишим предјелима од пет степени Целзијусових.
Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да је јутрос у Српској и ФБиХ у нижим подручјима на истоку могућа слаба киша, а у вишим слаб снијег.
Температура измјерена у 8.00 часова: Шипово, Кнежево, Рибник, Приједор, минус један, Чемерно, Дрвар, Хан Пијесак и Нови Град нула, Бугојно, Бјелашницџа, Соколац, Мркоњић Град и Бањалука један, Сарајево, Сребреница и Србац три, Гацко, Добој четири, Фоча пет, Вишеград шест, Билећа, Бијељина и Зворник седам, Мостар осам, Требиње девет и Неум 10 степени Целзијусових.
