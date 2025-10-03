Logo

Молитва за здравље уочи зиме: Изговорите ријечи које јачају душу и тијело пред хладне дане

03.10.2025

21:13

Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC
Фото: Pexels

Када дођу хладни дани и јесен полако закуца на врата зиме, многи људи осјећају страх од болести.

Прехладе, грип, бронхитиси и све чешће вирусне инфекције почињу да слабе организам, док озбиљније дијагнозе многима унесу немир у душу. Управо у том периоду,православни вјерници окрећу се молитви – не само да би сачували здравље тијела, већ и да би оснажили имунитет душе.

Православна традиција учи да је здравље један од највећих Божијих дарова и да га треба чувати не само лијековима и бригом о тијелу, већ и вјером, надом и искреном молитвом. Зато се у јесењим и зимским месецима, када су болести чешће, чита посебна молитва за здравље, посвећена Пресветој Богородици и Светим Врачима – Козми и Дамјану, заштитницима болесних.

ilu-crkva-pravoslavlje-290825

Друштво

Најјача молитва за новац: О њеној чудотворној моћи вјерници стално причају, избавља из немаштине и проблема

Зашто је молитва за здравље важна баш пред зиму?

У дугим и хладним ноћима, људи су вијековима тражили утјеху у молитви. Вјеровало се да ријечи упућене Богу јачају унутрашњу снагу и помажу човјеку да лакше преброди искушења болести. Док лијекови лече тијело, молитва лијечи душу и доноси мир.

Посебно се истицала молитва Пресветој Богородици, која се сматра Мајком свих болесних и пострадалих, као и молитва Светим Врачима, који су, према предању, лијечили људе без икакве накнаде и остали познати као ''бесребреници“.

-спц-вјера-црква-крст-

Друштво

Данас обиљежавамо Светог мученика Созонта: Вјерује се да ова молитва тјера све лоше из куће

Молитва за здравље

Ево молитве коју вјерници често изговарају у тренуцима болести или када желе да се заштите пред зимом:

''Пресвета Богородице, Мајко живота и утјехе, погледај на нас који Ти се молимо. Испроси од Твога Сина здравље тијела и душе, избави нас од болести и даруј нам снагу да у миру и стрпљењу носимо свако искушење. Свети Врачи Козмо и Дамјане, молите Бога за нас, да нас чува и оздрави, сада и увијек и у вијекове вјекова. Амин.“

Како вјерници користе ову молитву

Ова молитва се најчешће чита увече, пред иконом и упаљеним кандилом. Неки вјерници је изговарају и ујутру, прије почетка дана, вјерујући да ће их штитити од болести и напасти. Посебно се препоручује да се молитва за здравље чита заједно са члановима породице, јер тада она добија додатну снагу заједништва.

Вјера као најбољи имунитет

Православни вјерници често кажу да љекари лече, али да Бог исцјељује. Зато молитва не треба да буде замјена за љекарску помоћ, већ додатна снага која помаже човјеку да издржи. Вјера доноси унутрашњи мир, а мир је, како учи Црква, најбољи лијек за тијело и душу.

Када захладе вјетрови и крену први вируси, вреди се сјетити да здравље не зависи само од топлог шала и чаја од меда и лимуна, већ и од тога колико је срце испуњено вјером. Молитва је штит који не слаби – и зато је најбољи савезник у данима пред нама.

(Она.рс)

