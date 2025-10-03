Logo

Игокеа савладала ФМП у првом колу АБА лиге

Извор:

АТВ

03.10.2025

20:51

Игокеа савладала ФМП у првом колу АБА лиге
Фото: АТВ

Кошаркаши Игокее савладали су ФМП резултатом 92:88 у првом колу АБА лиге.

Тим Ненада Стефановића тако је на најбољи начин започео нову сезону. У тврдој и неизвјесној утакмици Игоси су питање побједника ријешили тек у самој завршници.

Најгил Сизар био је најефикаснији код Игоса са 15 поена, 14 је постигао Брин Тајри, док су по 13 додали Никола Поповић и Драган Милосављевић. За госте Џошуа Скот постигао је 25 поена.

Кошарка-03102025

Кошарка

Кошаркаши Борца спремни за нову сезону: Тежак распоред на старту

Игосе већ у понедјељак очекује пут у Истанбул. Тамо ће у уторак одмјерити снаге против Галатасараја на старту нове сезоне у ФИБА Лиги шампиона.

