Игокеа савладала ФМП у првом колу АБА лиге

Кошаркаши Игокее савладали су ФМП резултатом 92:88 у првом колу АБА лиге.
Тим Ненада Стефановића тако је на најбољи начин започео нову сезону. У тврдој и неизвјесној утакмици Игоси су питање побједника ријешили тек у самој завршници.
Најгил Сизар био је најефикаснији код Игоса са 15 поена, 14 је постигао Брин Тајри, док су по 13 додали Никола Поповић и Драган Милосављевић. За госте Џошуа Скот постигао је 25 поена.
Игосе већ у понедјељак очекује пут у Истанбул. Тамо ће у уторак одмјерити снаге против Галатасараја на старту нове сезоне у ФИБА Лиги шампиона.
