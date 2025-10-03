Стиже нова технологија: Кућа може да "никне" за 24 сата?

Извор:
Грађевински сектор све више користи роботе како би аутоматизовао тешке и понављајуће послове на градилиштима.
Најновији додатак овом технолошком таласу долази из Аустралије - робот по имену Charlotte, који ће, према најавама, моћи да изгради породичну кућу од 200 квадратних метара за мање од 24 часа, и то брзином која се може упоредити са учинком чак 100 зидара.
Овај иновативни робот представља резултат сарадње аустралијског стартапа Crest Robotics и компаније Earthbuilt Technology, која је развила одржив грађевински материјал, преноси портал Грађевинарство.
Поменути материјал направљен је од локално доступних сировина - пијеска, отпадног стакла и цигле, чиме се постиже еколошка одрживост и смањује угљенични отисак.
За разлику од традиционалних робота који обављају појединачне задатке попут везивања арматуре или састављања дрвених панела, Charlotte користи 3Д штампање помоћу екструдера, којим наноси слојеве компресованог материјала. Захваљујући свом био-инспирисаном дизајну са ногама налик пауку, робот се аутономно креће и подиже док зида. Цијели процес обавља једна машина, без потребе за додатном људском интервенцијом.
Иако је Charlotte још у фази развоја и вјероватно су потребне године до њене комерцијалне примјене у изградњи стамбених објеката, умањени прототип је већ приказан јавности на недавној изложби.
Компаније које стоје иза пројекта поручују да робот има далеко шири потенцијал - не само за рјешавање проблема стамбених дефицита на Земљи, већ и за градњу на Мјесецу, гдје би његова компактност, аутономија и прилагодљивост могли да буду кључни фактори у истраживању свемира.
Иако тренутна верзија робота подржава углавном једноставне архитектонске облике, његова главна предност огледа се у борби против недостатка радне снаге и кашњења у извођењу радова, што су чести проблеми у грађевинској индустрији широм свијета.
Уз то, објекти које Charlotte штампа су отпорни на пожаре и поплаве, а сама градња је знатно бржа и јефтинија у поређењу са класичним методама.
Наравно, стручњаци упозоравају да овакве технологије неће бити примјенљиве у свим климатским условима и за све стилове и потребе купаца. Ипак, за милионе људи који се суочавају са недостатком одговарајућег смјештаја, овакви роботи би могли да представљају значајан корак ка рјешавању глобалне стамбене кризе.
