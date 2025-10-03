Logo

Да ли вас Инстаграм шпијунира: Шта заиста стоји иза реклама

Курир

03.10.2025

12:10

Telefon
Фото: Pixabay

Инстаграм не користи микрофон телефона за прислушкивање корисника, тврди директор компаније Адам Мосери. У тексту се наводе разлози зашто корисници ипак стичу такав утисак.

Једна од најраспрострањенијих теорија завјера у дигиталном свијету јесте тврдња да Инстаграм користи микрофон вашег телефона како би прислушкивао ваше разговоре и на основу тога приказивао рекламе. Иако многи корисници тврде да су им се рекламе "појављивале" одмах након што би о нечему причали, званичници Инстаграма одлучили су да коначно одговоре на ове оптужбе.

Директор Инстаграма, Адам Мосери, јавно је негирао да платформа користи микрофоне телефона за прислушкивање корисника. У видеу објављеном на свом налогу рекао је: „Не слушамо вас. Не користимо микрофон телефона да бисмо вас прислушкивали,“ истичући да би таква пракса била озбиљно кршење приватности.

„То би било озбиљно кршење приватности“

Мосери је додао да би прислушкивање корисника било не само противно политици компаније већ и технички очигледно. Када би Инстаграм заиста користио микрофон, корисници би то могли примјетити јер би индикатор микрофона светлио, а батерија телефона би се значајно брже трошила.

Он је истакао да су ове тврдње нетачне и да разлози због којих корисници мисле да их Инстаграм "слуша" леже у много логичнијим и мање драматичним објашњењима. Његов циљ био је да разјасни зашто се ствара такав утисак и да подсети кориснике да ствари нису увијек онакве какве изгледају.

Први разлог: Претходне претраге и активности

Један од разлога зашто видите рекламу за нешто о чему сте причали јесте то што сте можда већ раније претраживали тај производ, кликнули на сличан садржај или посјетили сајт везан за њега. Инстаграм користи те информације како би персонализовао рекламе које вам приказује.

Такође, оглашивачи често деле податке са Инстаграмом о томе ко је посјетио њихове сајтове, што додатно помаже у одређивању које рекламе ће се приказивати. Дакле, није потребна теорија завјере, довољно је да сте већ показали интересовање за нешто и алгоритми то препознају.

Други и трећи разлог: Утицај пријатеља и подсвјесно памћење

Мосери је објаснио да оно што раде ваши пријатељи може утицати на садржај који ви видите. На примјер, ако је особа са којом сте причали недавно претраживала неки производ, то може утицати на алгоритам који ће вама приказати сличну рекламу.

Поред тога, он наводи и занимљив психолошки феномен. Могуће је да сте већ видјели рекламу у брзом скроловању, али нисте то свесно запамтили. Касније о тој теми разговарате, а када вам се реклама поново појави, стиче се утисак да је она резултат тог разговора.

Четврти разлог: Чиста случајност, али и неповјерење

Мосери признаје да некада све може бити само случајност. Људи свакодневно причају о разним стварима, а алгоритми приказују хиљаде реклама дневно. Није немогуће да се та два поклопе без икакве скривене радње у позадини.

На крају, Мосери признаје да многи корисници једноставно неће повјеровати у његово објашњење, без обзира на то колико пута га понови. Ипак, како каже, његов задатак је да буде јасан и транспарентан: „Знам да ми неки од вас неће повјеровати, али желио сам да поставим ствари на своје мјесто.“

Пети разлог: Ефекат потврде и неповјерење у систем

Многи корисници имају дубоко укоријењено увјерење да их велике технолошке компаније прислушкују. Када примјете рекламу за нешто о чему су недавно разговарали, њихова прва реакција је потврда те сумње, иако стварни узрок може бити другачији.

Овај психолошки феномен познат је као "конфирмацион биас" склоност да вјерујемо информацијама које потврђују оно што већ мислимо, док игноришемо оне које то оспоравају. Мосери је био свестан тога и искрено признао: „Знам да ми неки од вас неће повјеровати, без обзира колико покушао да објасним.“

(Курир)

