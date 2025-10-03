Слобу послије 8 година питали да ли је више волио Кију или Луну: Одговором изненадио све

Извор:
Пјевач Слоба Радановић прославио се учешћем у "Задрузи 1", гдје је пред милионским аудиторијумом преварио супругу Кристину Кију Коцкар и ушао у везу са блогерком Луном Ђогани.
Кија је потом ушла у ријалити како би завршила са њим и развела се, а Слоба је убрзо оставио и Луну, па из "Задруге" изашао соло.
О љубавном троуглу писало се годинама, а чини се да та прича и даље интригира јавност.
Слоба Радановић, послије осам година проговорио је о односу са Кијом и Луном. Питали су га коју је више волио, а ево шта је пјевач одговорио:
- Јелену, највише. Волим да живим у будућности и садашњости - рекао је Слоба, алудирајући на садашњу супругу, а потом се ипак вратио на питање и дао одговор.
- Шта знам, неупоредиве су те везе јер свака особа је за себе, а сад да ја ту мјерим коју сам више волио... - признао је Слоба.
На питање да ли је Луни Ђогани обећавао брак док су били заједно, истакао је:
- Не знам да ли сам обећао, али вјероватно смо у некој нашој заљубљености и томе свему причали о томе. Сад не могу да кажем - да, јесам, обећао сам брак. Можда се не бих оженио први пут. Можда бих сачекао да још мало сазрим - изјавио је Слоба Радановић, преноси Телеграф.
