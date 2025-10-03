Logo

Желите упознати мајку Ламина Јамала? Платите 800 евра

Извор:

Телеграф

03.10.2025

08:20

Фото: Tanjug/AP/Khalil Hamra

Једна од најнеобичнијих фудбалских вијести долази из Лондона - не тиче се директно терена, већ мајке једног од најталентованијих младих играча данашњице, Ламина Јамала!

Шеила Ебана, мајка вундеркинда Барселоне, биће домаћица луксузне вечере која ће се одржати 7. новембра у хотелу "Nobu London Portman Square", у организацији агенције "JEN C Events". И не, Ламин неће бити тамо - игра против Селте тог дана.

Ипак, то не спречава организаторе да догађај промовишу уз слоган: "Не пропустите прилику да упознате мајку најбољег фудбалера на свијету!"

Цијене? Папрене - али интересовање огромно. Стандард карта (150 евра): коктел добродошлице и трпеза од три оброка. Средњи пакет (око 400 евра): боље мјесто у сали и опен бар. ВИП карта (800 евра): преференцијални сто, опен бар и могућност да се сликате са Шеилом Ебаном!

Улаз је ограничен на око 400 људи, а само пунољетни могу да присуствују. Организатори су поручили да су "early bird" карте скоро распродате и да интересовање расте из дана у дан.

Уз позив су објавили и видео у ком се појављује мајка Ламина Јамала, преноси "Телеграф".

Ламин Јамал

