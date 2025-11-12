Шта ћемо када вјештачка интелигенција постане способнија?

Извор:
АТВ
12.11.2025
22:19
Коментари:0
Језички модели вјештачке интелигенције често знају да "заглупе". Непоуздани одговори нису родили превелику зависност, али шта када постану вјештији, паметнији?
Игор Шево, инжењер електротехнике и руководилац Центра за вјештачку интелигенцију у емисији АТВ-а причао је о овом проблему.
"Опаснији проблем је оперантско условљавање. Као што друштвене мреже условљавају човјека, узимају наш допамински циклус и везују нас на читав систем, системи вјештачке интелигенције су вичнији у томе. Говоримо о механизму који суптилно узима нашу пажњу. Било би лијепо да можемо да кажемо нећемо више да радимо, али људска љеност ће сигурно да побиједи. То није критика, човјек је лијен зато што троши мање енергије не радећи. То није негативно, то је природна посљедица конструкције нашег система. Ту долазимо до проблема. Ти системи вјештачке интелигенције и даље не парирају човјеку, можда просјечном, али не парирају поузданости. Оног тренутка када модели постану сложенији, да разумију човјека, да дају тачне одговоре, човјек ће напросто да преда своју агенцију моделу. Ако модел даје основу да му вјерујемо, онда ћемо му вјеровати", каже Шево.
Он поручује да мања интелигенција је увјек повинована вољи веће интелигенције. Човјек се повинује вољи друштва, јер друштво као колектив исказује степен колективне интелигенције који је куд и камо изнад индивидуе.
"Ако имамо модел који је ту негдје са просјечним човјеком, то је интелектуална борба. Некад му вјерујемо некад не. Али ако модел постане вичнији и интелигентнији, свестранији, тад ће човјек напросто из жеље за комфором да препусти контролу том систему. Не видим да ту постоји елегантно рјешење, осим културалног, али мислим да ту култура касни", сматра Шево.
Напомиње да резултат није нужно негативан, али је друштво сигурно другачије.
"Ако имамо интелигенцију која надмашује човјекову интелигенцију, а нисмо дефинисали шта је та интелигенција, имамо фундаменталну промјену парадигме начина функционисања и рада. Није питање да ли ће нам одузети послове, ако имамо систем који је интелигентнији, читаво искуство, друштво, све постаје ирелевантно, филозофија живота се мијења у коријену. Какав је то свијет без рада и новца? Већину занима шта ће бити у наредних 15 година", објашњава Шево и поручује:
"Већ сада имамо мозак на чипу. Можемо неуроне да повезујемо са дигиталним колима. То су системи који су у зачетку, али омогућују фантастичне способности људима који их уграде. Обично су то људи који морају да их уграде јер имају неке повреде. Али принципијелно речено, никога не спречава да угради такав један систем. Замислимо да имамо један систем вјештачке интелигенције који је способнији од човјека. Имамо два избора, један је да човјек каже да неће да учествује у оваквом друштву, или ће рећи да ако жели да интерагује морам да ажурирам свој нервни систем тако да може ефикасније да интерагује са вјештачком интелигенцијом".
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
2 д0
Наука и технологија
2 д0
Свијет
5 д0
Наука и технологија
7 ч0
Наука и технологија
11 ч0
Наука и технологија
14 ч0
Наука и технологија
16 ч0
Најновије
Најчитаније
23
02
22
28
22
22
22
19
22
19
Тренутно на програму