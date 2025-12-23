Logo
Large banner

Можемо ли ускоро очекивати нове цијене возачких дозвола у БиХ

23.12.2025

12:32

Коментари:

0
Можемо ли ускоро очекивати нове цијене возачких дозвола у БиХ

У процедуру су пуштене измјене и допуне Правилника о цијени личних докумената у Босни и Херцеговини.

Објавио је ово Фокус, позивајући се на своја сазнања.Како истичу, овај правилник ускоро би требао доћи на сједницу Савјета министара БиХ на одлучивање.

Како је образложено, ријеч је о укидању дискриминације по основу старости и здравственог стања тако да се трошкови таксе за продужење возачке дозволе изједначе за све возаче, будући да према садашњим прописима возачи старије животне доби плаћају и до 3,3 пута већи износ новца од износа који плаћају млађи возачи у истом периоду.

Истовремено постоје случајеви у којима возачи умањене здравствене способности плаћају и до 5 пута већи износ таксе у односу на друге возаче за исти период.

Детаљи измјена

Према предложеним измјенама, у члану 2. се додаје: Посебна категорија лица – за лица старија од 65 година и лица са умањеном здравственом способношћу накнада за издавање возачке дозволе износи 18 КМ.

У члану 4. се додаје нови став који гласи: За лице старије од 65 година и лице са умањеном здравственом способношћу од накнаде за издавање возачке дозволе од 18 КМ, 12 КМ се уплаћује Буџету институција БиХ, а 6 КМ распоређује се буџетима надлежних органа.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Хроника

Пали и Хећи једномјесечни притвор због покушаја убиства

Још у јануару Комисија за саобраћај и комуникације Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ усвојила је модифицирану посланичку иницијативу посланика Саше Магазиновића којом се Агенција за идентификационе документе, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине (IDDEEA) задужује да изради и у процедуру упути измјене наведеног Правилника.

Управо је захтјев био да се, када је ријеч о трошковима за возачке дозволе укине дискриминација по основу старости и здравственог стања.

Образложење Магазиновића

Магазиновић је још увијек важеће одредбе правилника образложио на сљедећи начин:

“Према актуелном закону у БиХ, обнова возачке дозволе слиједи на сваких десет година, јер се на тај период издаје важење дозволе, и то кошта 60 КМ. Међутим, тих десет година се не односи на пензионере и здравствено угрожене.

Рок важења возачке дозволе пензионерима је три године, што практично значи да они у периоду од 10 година чак три пута морају да обнове возачку, чиме су приморани да умјесто 60 КМ, плате чак 180 КМ”, навео је он.

У још незавиднијој ситуацији су, каже, они са умањеном здравственом способношћу, јер морају у неким ситуацијама обновити возачку и сваке двије године, односно чак пет пута у периоду од десет година, док “обични” возач то учини једном.

“На тај начин приморани су платити чак 300 КМ како би и даље могли возити”, истакао је Магазиновић.

Подијели:

Тагови:

vozačke dozvole

Цијене

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Озваничен почетак изградње кружног тока код "Ауди центра"

Бања Лука

Озваничен почетак изградње кружног тока код "Ауди центра"

1 ч

4
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Пали и Хећи једномјесечни притвор због покушаја убиства

1 ч

0
Повлачи се популарни кухињски уређај

Економија

Повлачи се популарни кухињски уређај

1 ч

0
Дјевојка која је прехлађена лежи у кревету

Здравље

Појавили се лажни тестови за грип и ковид: По овоме ћете их препознати

2 ч

0

Више из рубрике

Цвијановић поручила Звиздићу: Ако вам нико не ваља, онда је најчешће проблем у вама

БиХ

Цвијановић поручила Звиздићу: Ако вам нико не ваља, онда је најчешће проблем у вама

3 ч

0
Кошарац: Да живимо у нормалној земљи ЦИК би био смијењен, али живимо у БиХ

БиХ

Кошарац: Да живимо у нормалној земљи ЦИК би био смијењен, али живимо у БиХ

3 ч

0
Дом народа о Суду БиХ и ВСТС

БиХ

Дом народа о Суду БиХ и ВСТС

7 ч

0
Гласање у ПД ПС БиХ: Шта је "прошло", а шта је повучено?

БиХ

Гласање у ПД ПС БиХ: Шта је "прошло", а шта је повучено?

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

03

Остао без 100.000 евра у превари са криптовалутама

14

03

Мушкарци из БиХ најобдаренији у региону

14

01

Металном шипком претукао суграђане: Павићу одређен притвор

13

55

Шеранић: Никоме се не брани пушење, већ ограничава понашање пушача

13

53

Обуставља се производња познатог пића: Челници не знају шта ће са радном снагом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner