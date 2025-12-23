Можемо ли ускоро очекивати нове цијене возачких дозвола у БиХ

23.12.2025
У процедуру су пуштене измјене и допуне Правилника о цијени личних докумената у Босни и Херцеговини.
Објавио је ово Фокус, позивајући се на своја сазнања.Како истичу, овај правилник ускоро би требао доћи на сједницу Савјета министара БиХ на одлучивање.
Како је образложено, ријеч је о укидању дискриминације по основу старости и здравственог стања тако да се трошкови таксе за продужење возачке дозволе изједначе за све возаче, будући да према садашњим прописима возачи старије животне доби плаћају и до 3,3 пута већи износ новца од износа који плаћају млађи возачи у истом периоду.
Истовремено постоје случајеви у којима возачи умањене здравствене способности плаћају и до 5 пута већи износ таксе у односу на друге возаче за исти период.
Према предложеним измјенама, у члану 2. се додаје: Посебна категорија лица – за лица старија од 65 година и лица са умањеном здравственом способношћу накнада за издавање возачке дозволе износи 18 КМ.
У члану 4. се додаје нови став који гласи: За лице старије од 65 година и лице са умањеном здравственом способношћу од накнаде за издавање возачке дозволе од 18 КМ, 12 КМ се уплаћује Буџету институција БиХ, а 6 КМ распоређује се буџетима надлежних органа.
Још у јануару Комисија за саобраћај и комуникације Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ усвојила је модифицирану посланичку иницијативу посланика Саше Магазиновића којом се Агенција за идентификационе документе, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине (IDDEEA) задужује да изради и у процедуру упути измјене наведеног Правилника.
Управо је захтјев био да се, када је ријеч о трошковима за возачке дозволе укине дискриминација по основу старости и здравственог стања.
Магазиновић је још увијек важеће одредбе правилника образложио на сљедећи начин:
“Према актуелном закону у БиХ, обнова возачке дозволе слиједи на сваких десет година, јер се на тај период издаје важење дозволе, и то кошта 60 КМ. Међутим, тих десет година се не односи на пензионере и здравствено угрожене.
Рок важења возачке дозволе пензионерима је три године, што практично значи да они у периоду од 10 година чак три пута морају да обнове возачку, чиме су приморани да умјесто 60 КМ, плате чак 180 КМ”, навео је он.
У још незавиднијој ситуацији су, каже, они са умањеном здравственом способношћу, јер морају у неким ситуацијама обновити возачку и сваке двије године, односно чак пет пута у периоду од десет година, док “обични” возач то учини једном.
“На тај начин приморани су платити чак 300 КМ како би и даље могли возити”, истакао је Магазиновић.
