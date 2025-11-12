Logo
Гугл оптужен за незаконито праћење корисника

12.11.2025

12:34

Коментари:

0
Компанија "Гугл" оптужена је да је користила свој алат за вјештачку интелигенцију Џемини како би незаконито пратила приватне комуникације корисника програма за поруке и видео конференције Џимејл.

У тужби поднијетој касно у уторак савезном суду у Сан Хозеу напомиње се да су корисници Џимејла, Чета и Мита некада су имали могућност да укључе "Гуглов" програм вјештачке интелигенције (АИ), али у октобру, ова пословна јединица компаније Алфабет, тајно је укључила Гемини за све те апликације, преноси "Блумберг".

Поменути суд савезне државе Калифорније указује да је "Гугл тиме" створио могућност да прикупља приватне податке "без знања или сагласности корисника".

Иако поменути амерички технолошки гигант дозвољава корисницима да искључе Џемини, они морају да то ураде уз помоћ подешавања опције за чување приватности компаније "Гугл", чиме би деактивирали алат за вјештачку интелигенцију, додаје се у тужби.

Уколико не предузму тај корак, "Гугл" користи Џемини да би "приступио и искористио цјелокупну забиљежену историју приватних комуникација својих корисника, међу којима и дословно сваки мејл и прилог послат и примљен на њиховим Џимејл налозима", напомиње суд.

Таг:

Гугл

Коментари (0)
