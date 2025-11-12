Упозорење потрошачима: Опасна бактерија пронађена у цимету

12.11.2025
12:29
Коментари:0
У прехрамбеном производу који је стигао у Хрватску из Србије пронађена је штетна бактерија, те је цијела пошиљка одмах повучена из продаје и уништена.
Ријеч је о производу "Фино млевени цимет", најбоље употребити до 01.10.2025., броја Л64124Y, пакованом по 50 грама. Како преносе хрватски медији, произвођач је непозната особа, а цимет је пакован у Србији, гдје је стигао из Индонезије.
Спорни цимет продавао је трговински ланац Плодине у својим центрима у Хрватској још крајем прошле године. Инспектори су узели узорак с продајног мјеста и послали га на анализу у Хрватски завод за јавно здравство, гдје је утврђено да је цимет здравствено неисправан.
Према поновљеном налазу Хрватског завода за јавно здравство, утврђена је присуство бактерије Бацилус цереус. Плодине су од добављача, фирме "Јумис д.о.о." из Ниша, набавиле 10.800 комада фино млевеног цимета пакованог у врећице. Потом су га дистрибуирале својим трговинским центрима у Хрватској.
У узорку цимета утврђен је удио Бациллуса цереуса од 4800 ЦФУ у граму, што је готово пет пута више од дозвољене вредности. Државни инспекторат и Хрватска агенција за храну о овом случају нису известили јавност. Ипак, спорног зачина већ дуго нема у Плодинама.
Бактерија Бацилус цереус може изазвати тровање храном са симптомима који зависе од типа токсина који производи. Код еметичког типа, који изазива повраћање, јављају се мучнина, грчеви у стомаку и повраћање, обично 1–5 сати након конзумирања заражене хране, а симптоми трају кратко, најчешће до 24 сата.
Диуретички тип бактерије изазива дијареју, грчеве у стомаку и понекад мучнину, док је повраћање ретко; симптоми се јављају 6–15 сати након уноса хране и такође трају око једног дана. Код особа са ослабљеним имунолошким системом, попут старијих, хроничних болесника или новорођенчади, ова бактерија може изазвати озбиљније инфекције ван пробавног тракта, које захтијевају лијечење антибиотицима и могу довести до компликација.
Због спорног зачина, Плодине су кажњене са 3000 евра, а одговорна особа у трговинском ланцу мора да плати 300 евра. Такође, дужни су да подмире и по 70 евра трошкова поступка.
