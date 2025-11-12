Цеца покреће нови бизнис са прасићима

12.11.2025
Син највеће балканске звијезде, Вељко Ражнатовић посједује фарму прасића, а исти бизнис је и његова мајка одлучила да покрене на Авали гдје је недавно купила плац.
Вељко Ражнатовић је годинама са синовима и супругом Богданом Ражнатовић живио у Тителу, а недавно су донијели одлуку да се поново преселе у Београд.
Вељко је једном приликом причао о бизнису који је развио.
– Једем само оно што сам узгајам, то је доста здравије и за дјецу. То је било на женину иницијативу. Таст ми гаји пилиће, а ја прасиће, имамо своју фарму. Не недостаје ми Београд, ни мало. За мене је много боље село, а Тител је стварно прелијеп. Уживан на ријеци, у дивљини, брду… Не волим гужву, саобраћај, нисам такав. Притом, на 20 минута сам од Зрењанина, а на 50 од Београда, тако да сам близу – рекао је он једном приликом, па открио како су га прихватили житељи Титела:
– Комшије су ме прихватиле савршено, нисам једини који је из Београда дошао у Тител, вјеровали или не. На југу су људи другачији, на примјер у Житорађи, а овдје људи гледају своја посла. Не кажем да су људи на југу лоши, али су топлији. Домаћини су и једни и други, поздраве те када те сретну и једни и други, али су у Тителу људи хладнији – реко је он у “Лаганом поткасту”.
Вељко у селу Стара Божурна има плац на ком је саграђен објекат који има више од 5.000 квадрата.
– Овај плац је платио сигурно 30.000 евра, велика је фарма коју не може свако да приушти. Унутра има много свиња и прасића, купио је и коња, а у све то уложио је још најмање 20.000 евра. Имају људе који долазе и воде рачуна о свему. Нисам љубоморан, мени је драго што је ту, ја свакако не бих имао пара то да купим. Боље што је он купио, па улаже у то, него да пропада – причао је комшија за домаће медије.
Иначе, Цеца Ражнатовић похвалила се да је купила њиву на Авали гдје ће покренути нови бизнис.
– Планирам да зидам фарму прасића. Требаће ми стручно особље за овај посао, односно негу животиња. Истина је да сам купила њиву – открила је Цеца за “Блиц”.
Како су екипи “Блица” рекле комшије, Цеца је плац купила близу виле Маре и Милета Китића.
