Покушај крађе каблова угрозио безбједност возова

Извор:

Танјуг

12.11.2025

12:07

Коментари:

0
Фото: Pixabay

У жељезничкој станици Наумовићево код Суботице непознате особе ноћас су пресјекле и покушале украсти каблове с обје стране пруге на уласку у станицу, што је изазвало квар на сигналним уређајима на дијелу брзе пруге Београд – Суботица, али и кашњења возова у просјеку од пет до шест минута.

– На тај начин угрожена је безбједност жељезничког саобраћаја, возова и путника на читавој брзој прузи између Београда и Суботице, а посебно на дијелу пруге код Наумовићева, гдје возови саобраћају брзином од 200 километара на сат”, наводи се у саопштењу Инфраструктура жељезнице Србије.Имајући у виду да се овакви догађаји на брзој прузи понављају, Инфраструктура жељезнице Србије изражава забринутост да није ријеч само о крађи каблова, него о намјерној и срачунатој диверзији с циљем да се оштети жељезничка инфраструктура између Београда и Суботице, без обзира на могуће катастрофалне посљедице.

-Овакве крађе нису усмјерене само против савремене брзе пруге и жељезнице по највишим међународним стандардима, него и против свих грађана наше земље и Србије - додаје се у саопштењу.

Возови ће због тог покушаја крађе, према првим процјенама, каснити у просјеку око пет до шест минута.

-Захваљујући најсавременијој опреми за детекцију и локацију кварова и системима за заштиту саобраћаја, током ноћи су предузете потребне мјере с циљем очувања безбједног саобраћаја возова. Дежурне екипе Инфраструктура жељезнице Србије налазе се на терену и раде на поправци каблова и отклањању квара на сигналним уређајима, како би саобраћај између Београда и Суботице што прије био нормализован - наводи се у саопштењу.

Marija Zaharova

Свијет

Захарова: Британија не бира

Инфраструктура жељезнице Србије наводи да је ово већ други пут у протеклих мјесец и по дана да је на брзој прузи покушана крађа каблова. Средином септембра између Старе и Нове Пазове били су уништени оптички каблови, што је проузроковало неисправност оптичког линка за рад уређаја између Београда и Инђије.

Инфраструктура жељезнице Србије упозорава да се оваквим покушајима крађа, посебно на брзој прузи, гдје је ријеч о савременим технологијама и брзинама возова од 200 километара на сат, директно угрожавају безбједност и редовитост жељезничког саобраћаја, људски животи и имовина.

-Посљедице оваквих вандалских и неодговорних поступака, када је жељезница у питању, могу бити катастрофалне - додају у саопштењу.

Владика Методије

Регион

Митрополиту Методију пријети затвор ако не преда споменик Павла Ђуришића

Инфраструктура жељезнице Србије вјерује да ће државни органи реаговати брзо и ефикасно, а крадљивци бити кажњени како заслужују.

Крађе дијелова електротехничке и грађевинске жељезничке инфрастру-ктуре присутне су не само на брзој прузи, него и на другим, посебно електрифицираним пругама као што су Београд – Бар, Београд – Шид или Београд – Ниш, а директне и индиректне штете на годишњем нивоу износе десетак милиона еура, што утиче на редовитост и саобраћај возова.

Horoskop

Занимљивости

Воле болну истину: Хороскопски знакови који не знају лагати

Инфраструктура жељезнице Србије поново упозорава и апелује да се не краде и не уништава жељезничка инфраструктура и имовина, јер се на тај начин, осим материјалних штета, угрожава функционисање и безбједност саобраћаја возова, што може имати катастрофалне посљедице.

Возови

Крађа

Коментари (0)
