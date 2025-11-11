Вучић: У четвртак важан састанак са Макроном

11.11.2025
Предсједник Србије Александар Вучић најавио је да ће се у четвртак, 13. новембра, у Паризу састати са француским колегом Емануелом Макроном, оцијенишви да ће то бити изузетно важан састанак.
"Разговараћемо о свим важним геополитичким, регионалним питањима, питањима билатералне сарадње, европског пута Србије и свим важним темама", рекао је Вучић.
Говорећи о НИС-у, Вучић је рекао да вријеме истиче и да ни Вашингтон ни Москва, као ни било ко, не смије да помисли да он није довољно одлучан да заштити српске интересе по питању НИС-а.
Он није могао да открије ко је трећа страна са којом Руси преговарају о менаџментској структури за НИС и да остаје да се види да ли ће Американци тиме бити задовољни.
Поводом изјаве начелника Генералштаба Француских оружаних снага Фабијена Мандона да је у току припрема француске војске за могући рат са Русијом у року од три или четири године, Вучић је оцијенио да је рат све извјеснији између Европе и Русије и да се многе земље спремају за то.
Он је оцијенио да је Србија између чекића и наковња и да мора да настави да опрема своју војску.
"Морамо да наставимо много да улажемо и радимо да бисмо могли додатно да заштитимо земљу, да јачамо наше снаге за противваздушну одбрану, пре свега да покушамо да направимо врсту заштитне куполе над Србијом, што изискује много новца", рекао је Вучић за ТВ "Пинк".
