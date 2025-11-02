Logo

Вучић: Завршетак изградње Националног стадиона до краја фебруара 2027. године

Извор:

Танјуг

02.11.2025

11:26

Коментари:

1
Вучић: Завршетак изградње Националног стадиона до краја фебруара 2027. године
Фото: Tanjug / AP

Предсједник Србије Александар Вучић рекао је након обиласка радова на изградњи Националног стадиона у Сурчину код Београда да се нада да ће стадион бити завршен до краја фебруара 2027. године.

Вучић је рекао да су темељи завршени 97 одсто, те је напоменуо да је ово највеће градилиште у југоисточној Европи, гдје ради око 5.000 радника.

Национални стадион у Сурчину код Београда гради се у оквиру великог "Експо" пројекта по највишим Уефа стандардима са капацитетом од 52.000 мјеста.

Вучић-Србија-09102025

Србија

Вучић: Сутрашњи дан да протекне мирно

Вучић је навео да је пречник зелених површина око 5.000 квадрата, да је предвиђено 3.700 паркинг-мјеста, 43 локала, а уграђено је и 2.448 шипова за стабилизацију целог објекта.

Вучић је подсјетио да је и Фудбалски савез Србије недавно поднио званичну кандидатуру да Национални стадион у Београду буде домаћин финала Лиге Европе 2028. године.

Када је ријеч о промотерима из свијета спорта, Вучић је најавио највеће свјетске звијезде, међу којима је једна из Србије и једна из региона.

Вучић-Србија-09102025

Србија

Вучић: Трамп и Си једини равноправни партнери у свијету, сви ми остали смо мали

Према најавама, стадион ће бити мултифункционалан објекат, прилагођен не само за највећа међународна спортска такмичења, већ и за бројне културне и забавне манифестације, попут концерата и изложби.

Дизајн и архитектонско рјешење за стадион израдио је познати британски архитекта Марк Фенвик, који је пројектовао и познати свјетски стадион са контејнерима.

Камен темељац за Национални стадион постављен је 1. маја прошле године, а у оквиру комплекса предвиђени су шопинг-центар, фудбалска академија и музеј Фудбалског савеза Србије.

Уз стадион, убрзано напредује и изградња "Експо" комплекса који ће обухватити 1.500 станова, седам сајамских хала за земље учеснике, као и "зону најбољих пракси", у којој ће бити смјештене водеће свјетске компаније и институције.

Вучић-Србија-09102025

Србија

Вучић: Многи ће у суботу бити разочарани због превеликих очекивања

Истовремено се гради и комплетна пратећа инфраструктура као што су нове саобраћајнице, жељезничка пруга Земун поље - "Експо" комплекс, као и водоводна, канализациона и енергетска мрежа.

Међународна специјализована изложба "Експо Београд 2027" биће одржана од 15. маја до 15. августа, а учешће је досад потврдило 125 земаља.

