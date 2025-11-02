Дарија Кисић смијењена са чела "Торлака": Добила нову функцију

02.11.2025
09:50
Коментари:0
Дарија Кисић разријешена је са функције директора Института за вирусологију, вакцине и серуме "Торлак" на коју је постављена у мају прошле године.
Одмах по разрјешењу, именована је за директорку Фонда за науку Републике Србије.
Како је објављено у "Службеном гласнику", на чело ове институције долази умјесто проф. др Ненада Филиповића.
Србија
Дарија Кисић нова директорка Института "Торлак"
Дарија Кисић је рођена 1975. године у Сарајеву. Завршила је Медицински факултет Универзитета у Београду 2001. године, а на истом факултету је 2006. године завршила магистеријум, а 2010. године је и докторирала.
Професор др Кисић је од 2002. до 2007. године била асистент приправник на Медицинском факултету, од 2007. до 2011. асистент, затим од 2011. до 2017. доцент, од 2017. до 2022. године ванредни професор, а 2023. године добила је звање редовног професора.
Србија
Људи изненађени новим фотографијама Дарије Кисић: Једва је препознали
Од 2016. до 2020. године била је помоћник директора Института за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут".
Од 2020. до 2022. године у Влади Србије је била министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а од 2022. до 2024. министар за бригу о породици и демографију, преноси РТ Балкан.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму