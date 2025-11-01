Logo

Полиција упала на ВМА: Траже особу која је требало да помогне Бачулову

Извор:

Агенције

01.11.2025

13:13

Коментари:

0
policija Srbija
Фото: Танјуг/АП

Припадници Управе криминалистичке полиције ушли су данас по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду у просторије Одјељења за токсикологију Војно-медицинске академије како би идентификовали, за сада НН лице, које је имало задатак да, како се наводи, Мишу Бачулову, одборнику новосадске Скупштине и активисти, обезбиједи отров рицин, како би изазвао тровање, сазнаје Танјуг.

Бачулов и Д.Ц. су ухапшени јуче због сумње да су договарали и планирали да лажирају тровање Бачулова за које би наводно оптужили предсједника Републике Србије и државни врх. План им је био да наводно тровање и његове посљедице пласирају у јавност и тако доведу до ескалације насиља на данашњем скупу у Новом Саду.

policija srbija1

Србија

Поред Бачулова ухапшене још двије особе

Токсиколог је, како сазнаје Танјуг, имао задатак да направи отров и преда га Д.Ц, а он Бачулову. Kрајњи циљ ове Бачуловове акције, како наводе медији, био је "рушење државе и насилна смјена власти".

По налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду припадници Управе криминалистичке полиције МУП-а ухапсили су јуче М.Б. и Д.Ц. због сумње да су са још најмање једним НН лицем планирали да М.Б. буде отрован и да за то оптуже предсједника Србије.

бачулов

Србија

"Ако даш у вену то се види": Снимак разговора Бачулова са мушкарцем о тровању

Kривичном пријавом осумњиченима се на терет ставља кривично дело припремање дјела против уставног уређења и безбједности Србије. Одређено им је задржавање до 48 сати у ком року ће бити приведени на саслушање. Медији преносе да је Бачулову данас позлило и да је пребачен у Ургентни центар.

Телевизија "Информер" емитовала је снимак на којем се види и чује како Бачулов разговара са особом која , како наводе, може да му помогне да инсценира тровање.

Како се може чути на објављеним снимцима, њих двојица разговарају о томе шта би могао Бачулов да искористи како би добио јаке грчеве у стомаку налик на тровање. У једном тренутку се чује да Бачулову особа сугерира да не дозволи да му послије узимања супстанце љекари изврше анализе путем крви.

Подијели:

Таг:

Миша Бачулов

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Хиљаде грађана у Новом Саду: Пале свијеће и полажу цвијеће

Србија

Хиљаде грађана у Новом Саду: Пале свијеће и полажу цвијеће

3 ч

0
Патријарх Порфирије служио парастос страдалима у паду надстрешнице у Новом Саду

Србија

Патријарх Порфирије служио парастос страдалима у паду надстрешнице у Новом Саду

4 ч

0
Поред Бачулова ухапшене још двије особе

Србија

Поред Бачулова ухапшене још двије особе

19 ч

1
Преминула бивша градоначелница Београда Слободанка Груден

Србија

Преминула бивша градоначелница Београда Слободанка Груден

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

02

Мушкарац се предозирао, ухапшен дилер

15

55

Ђокић: Осигурати рад у термоелектранама Угљевик и Гацко

15

54

Ромски хороскоп за новембар: Један знак окитиће се златом, а једном стиже заслужени мир

15

51

Процурила прва фотографија Пи Дидија из затвора: Потпуно је непрепознатљив

15

45

Apple Watch добија сопствену верзију Whatsapp-a

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner