Полиција упала на ВМА: Траже особу која је требало да помогне Бачулову

01.11.2025
13:13
Припадници Управе криминалистичке полиције ушли су данас по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду у просторије Одјељења за токсикологију Војно-медицинске академије како би идентификовали, за сада НН лице, које је имало задатак да, како се наводи, Мишу Бачулову, одборнику новосадске Скупштине и активисти, обезбиједи отров рицин, како би изазвао тровање, сазнаје Танјуг.
Бачулов и Д.Ц. су ухапшени јуче због сумње да су договарали и планирали да лажирају тровање Бачулова за које би наводно оптужили предсједника Републике Србије и државни врх. План им је био да наводно тровање и његове посљедице пласирају у јавност и тако доведу до ескалације насиља на данашњем скупу у Новом Саду.
Токсиколог је, како сазнаје Танјуг, имао задатак да направи отров и преда га Д.Ц, а он Бачулову. Kрајњи циљ ове Бачуловове акције, како наводе медији, био је "рушење државе и насилна смјена власти".
По налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду припадници Управе криминалистичке полиције МУП-а ухапсили су јуче М.Б. и Д.Ц. због сумње да су са још најмање једним НН лицем планирали да М.Б. буде отрован и да за то оптуже предсједника Србије.
Kривичном пријавом осумњиченима се на терет ставља кривично дело припремање дјела против уставног уређења и безбједности Србије. Одређено им је задржавање до 48 сати у ком року ће бити приведени на саслушање. Медији преносе да је Бачулову данас позлило и да је пребачен у Ургентни центар.
Телевизија "Информер" емитовала је снимак на којем се види и чује како Бачулов разговара са особом која , како наводе, може да му помогне да инсценира тровање.
Како се може чути на објављеним снимцима, њих двојица разговарају о томе шта би могао Бачулов да искористи како би добио јаке грчеве у стомаку налик на тровање. У једном тренутку се чује да Бачулову особа сугерира да не дозволи да му послије узимања супстанце љекари изврше анализе путем крви.
