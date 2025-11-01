Logo

Хиљаде грађана у Новом Саду: Пале свијеће и полажу цвијеће

Извор:

АТВ

01.11.2025

12:22

Коментари:

0
Хиљаде грађана у Новом Саду: Пале свијеће и полажу цвијеће
Фото: Tanjug / AP

Грађани Србије од јутрос долазе на мјесто пада надстрешнице у Новом Саду како би настрадалима одали пошту.

Грађани у тишини пале свијеће и остављају цвијеће и вијенце.

Како се може видјети на сликама са друштвених мрежа, више хиљада грађана се окупило у Новом Саду.

У Саборној цркви у Новом Саду јутрос је одржан помен за све настрадале, а парастос настрадалима одржао се и у Београду, у Храму Светог Саве.

У паду бетонске надстрешнице на Жељезничкој станици у Новом Саду, 1. новембра прошле године у 11.52 часова, на лицу мјеста страдало је 14 особа, од којих троје дјеце.

Тада су тешко повријеђене три особе, од којих је двоје касније у болници подлегло задобијеним повредама.

Предсједник Србије Александар Вучић и званичници позивали су претходних дана да се годишњица трагедије обиљежи достојанствено и у складу са традицијом искаже пијетет жртвама.

У Србији и Републици Српској данас је Дан жалости.

