Хиљаде грађана у Новом Саду: Пале свијеће и полажу цвијеће

Извор:
АТВ
01.11.2025
12:22
Грађани Србије од јутрос долазе на мјесто пада надстрешнице у Новом Саду како би настрадалима одали пошту.
Грађани у тишини пале свијеће и остављају цвијеће и вијенце.
Како се може видјети на сликама са друштвених мрежа, више хиљада грађана се окупило у Новом Саду.
У Саборној цркви у Новом Саду јутрос је одржан помен за све настрадале, а парастос настрадалима одржао се и у Београду, у Храму Светог Саве.
У паду бетонске надстрешнице на Жељезничкој станици у Новом Саду, 1. новембра прошле године у 11.52 часова, на лицу мјеста страдало је 14 особа, од којих троје дјеце.
Тада су тешко повријеђене три особе, од којих је двоје касније у болници подлегло задобијеним повредама.
Предсједник Србије Александар Вучић и званичници позивали су претходних дана да се годишњица трагедије обиљежи достојанствено и у складу са традицијом искаже пијетет жртвама.
У Србији и Републици Српској данас је Дан жалости.
