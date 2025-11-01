Logo

Патријарх Порфирије служио парастос страдалима у паду надстрешнице у Новом Саду

01.11.2025

Његова светост патријарх српски Порфирије служио је у Београду парастос за 16 људи који су погинули 1. новембра прошле године у паду надстрешнице на Жељезничкој станици у Новом Саду, као и за све преминуле православне хришћане поводом Митровских задушница.

Парастосу у Храму Светог Саве на Врачару, поред великог броја грађана, присуствовали су предсједник Србије Александар Вучић, предсједници скупштина Србије и Републике Српске Ана Брнабић и Ненад Стевандић, премијер Ђуро Мацут, српски министри који су прислужили свијеће за 16 страдалих.

Друштво

Служен помен за настрадале у паду надстрешнице у Новом Саду

Патријарх је у бесједи рекао да Господ подари Царство небеско свим настрадалим, а њиховим сродницима и пријатељима да дарује утјеху и наду у васкрсење и живот вјечни.

"Када спознамо да смо једни другима потребни само тако ћемо чувати у себи благослов Светог Саве. Изнад свега нека нам Господ да спознаје и снаге да свако од нас буде бољи што може више, да нам свима заједно буде боље", поручио је патријарх Порфирије.

Поводом годишњице од трагедије, у Саборном храму у Новом Саду владика бачки Иринеј служио је раније јутрос литургију и парастос пострадалима у новосадској трагедији и свим упокојеним православним хришћанима.

Парастосу су присуствовали грађани, представници града Новог Сада, Војводине, као и министар за европске интеграције Србије Немања Старовић.

Испред Жељезничке станице у Новом Саду грађани су прислуживали и полагали свијеће, одајући пошту страдалима.

Влада Србије прогласила је 1. новембар даном жалости поводом годину дана од трагедије на Жељезничкој станици у Новом Саду када је у паду надстрешнице погинуло 16 људи.

Дан жалости је и у Републици Српској.

