Поред Бачулова ухапшене још двије особе

Извор:

СРНА

31.10.2025

21:01

Коментари:

1
Одборник у новосадској скупштини Миша Бачулов и још двије особе ухапшене су због припреме напада на уставно уређење и безбједност Србије.

Из Вишег јавног тужилаштва у Београду саопштено је да су припадници Управе криминалистичке полиције МУП-а Србије ухапсили лица чији су иницијали М.Б. и Д.Ц. због сумње да су са још најмање једним НН лицем планирали да М.Б. буде отрован и да за то оптуже предсједника Србије.

Њима је одређено задржавање до 48 сати и у том року ће бити приведени на саслушање.

Медији преносе да се сумња да је Бачулов од 28. до 30. октобра договарао са другим особама да наводно буде отрован за шта би оптужили актуелну власт у Србији.

Намјеравани циљ био је да се на тај начин утиче на омасовљење протеста заказаног за 1. новембар у Новом Саду и изазивање великих нереда, који би довели до државног удара и насилне промјене власти у Србији.

хапшење

Миша Бачулов

22

37

Захтјев за пуштање Саркозија биће разматран 10. новембра

22

30

Епилог скандала у Турској: Суспендовано 149 судија

22

29

Умро глумац Чеки Каријо

22

22

Више повријеђених у експлозији у нафтној рафинерији

22

16

Прекинута пауза од 33 године: Трамп наредио нуклеарне пробе

