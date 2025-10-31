Поред Бачулова ухапшене још двије особе

Извор:
Одборник у новосадској скупштини Миша Бачулов и још двије особе ухапшене су због припреме напада на уставно уређење и безбједност Србије.
Из Вишег јавног тужилаштва у Београду саопштено је да су припадници Управе криминалистичке полиције МУП-а Србије ухапсили лица чији су иницијали М.Б. и Д.Ц. због сумње да су са још најмање једним НН лицем планирали да М.Б. буде отрован и да за то оптуже предсједника Србије.
Њима је одређено задржавање до 48 сати и у том року ће бити приведени на саслушање.
Медији преносе да се сумња да је Бачулов од 28. до 30. октобра договарао са другим особама да наводно буде отрован за шта би оптужили актуелну власт у Србији.
Намјеравани циљ био је да се на тај начин утиче на омасовљење протеста заказаног за 1. новембар у Новом Саду и изазивање великих нереда, који би довели до државног удара и насилне промјене власти у Србији.
