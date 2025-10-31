"Ако даш у вену то се види": Снимак разговора Бачулова са мушкарцем о тровању

Evo dokaza: Miša Bačulov, Fekalija, dogovara zajedno sa doktorom da se otruje. Spominju se i drugi koji su uključeni u to. Molim sve da poslušate.

Jasno se čuje šta spremaju blokaderi „studenti“.

Bačulov i organizatori protesta 1. novembra, studenti u blokadi, su sigurno… pic.twitter.com/8Q2B4XupV9