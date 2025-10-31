Logo

"Ако даш у вену то се види": Снимак разговора Бачулова са мушкарцем о тровању

Извор:

Танјуг

31.10.2025

18:38

Фото: screenshot

У специјалној емисији Информера која се емитује на више телевизија данас је приказан снимак разговора градског одборника у Новом Саду Мише Бачулова са мушкарцем за којег се претпоставља да је љекар, а на којем се чује како се договора о томе како да га наводно отрује, а да преживи, пише Танјуг.

На снимку се може чути Бачулов, који је данас ухапшен због сумње да је хтио да лажира своје тровање и да за наводни покушај убиства оптужи Александра Вучића и врх државе, како каже да ''хоће да буде као да су га отровали''.

Хапшење Мише Бачулова

Србија

Пресрели му ауто: Овако је ухапшен Миша Бачулов

Наводни доктор са којим разговара упозорава га на могуће компликације од тровања и пита га да ли је спреман на најтеже посљедице.

''Мени је фрка да те не убијем. Ја се плашим шта ће бити 1. новембра, спрема се озбиљан хаос'', рекао је мушкарац и додао да нико не може да гарантује да Бачулову то неће нашкодити.

На првом снимку који је емитован види се да Бачулов улази кроз капију и носи пакет, а затим излази и да разговара са мушкарцем који је у медицинској униформи. У разговору који се чује на снимку наводни доктор каже Бачулову да може да умре од тровања и пита га да ли му је то идеја.

''Зато морам да зовем токсиколога, да нам набаве неке стварчице. Рекао си да ћеш да попијеш нешто. Ако даш у вену то се види'', рекао је наводни доктор.

На снимку се чује Миша Бачулов који пита и за могуће реакције, а доктор је објашњавао да средство изазива абдоминалне грчеве, да може да изгуби свијест и да зато треба адреналин, односно, анти-шок терапија.

''Мени је фрка да те не убијем. Поставио си се као централна фигура, гдје ти је Штимац, гдје су сви. Озбиљан хаос се спрема тамо првог (новембра)'', чује се како каже саговорник и како савјетује Бачулова да ''дебело размисли''.

Саговорник каже и да може да му да нешто кроз крв, али да то може да изазове халуцинације.

Миша Бачулов

Србија

Ухапшен Миша Бачулов: Сумња се да је хтио лажирати своје тровање

На снимку се чује и да Миша Бачулов пита да ли то сто би му дао може орално да унесе, а доктор каже да не може да процени дозу и да ће, ако му да малу дозу, Бачулов ''испасти смијешан''.

''Најлакше ми је да ти дам у вену. Један кроз један, ако виде то испашћеш наркоман", чује се саговорник.

Према снимку може се чути Миша Бачулов како одговара да ће да испадне или то или "да су хтјели да га склоне''.

Миша Бачулов

