"Ако даш у вену то се види": Снимак разговора Бачулова са мушкарцем о тровању

Извор:
Танјуг
31.10.2025
18:38
Коментари:0
У специјалној емисији Информера која се емитује на више телевизија данас је приказан снимак разговора градског одборника у Новом Саду Мише Бачулова са мушкарцем за којег се претпоставља да је љекар, а на којем се чује како се договора о томе како да га наводно отрује, а да преживи, пише Танјуг.
На снимку се може чути Бачулов, који је данас ухапшен због сумње да је хтио да лажира своје тровање и да за наводни покушај убиства оптужи Александра Вучића и врх државе, како каже да ''хоће да буде као да су га отровали''.
Србија
Пресрели му ауто: Овако је ухапшен Миша Бачулов
Наводни доктор са којим разговара упозорава га на могуће компликације од тровања и пита га да ли је спреман на најтеже посљедице.
''Мени је фрка да те не убијем. Ја се плашим шта ће бити 1. новембра, спрема се озбиљан хаос'', рекао је мушкарац и додао да нико не може да гарантује да Бачулову то неће нашкодити.
На првом снимку који је емитован види се да Бачулов улази кроз капију и носи пакет, а затим излази и да разговара са мушкарцем који је у медицинској униформи. У разговору који се чује на снимку наводни доктор каже Бачулову да може да умре од тровања и пита га да ли му је то идеја.
Evo dokaza: Miša Bačulov, Fekalija, dogovara zajedno sa doktorom da se otruje. Spominju se i drugi koji su uključeni u to. Molim sve da poslušate.— Miloš Jovanović (@Jedna_Srbija) October 31, 2025
Jasno se čuje šta spremaju blokaderi „studenti“.
Bačulov i organizatori protesta 1. novembra, studenti u blokadi, su sigurno… pic.twitter.com/8Q2B4XupV9
''Зато морам да зовем токсиколога, да нам набаве неке стварчице. Рекао си да ћеш да попијеш нешто. Ако даш у вену то се види'', рекао је наводни доктор.
На снимку се чује Миша Бачулов који пита и за могуће реакције, а доктор је објашњавао да средство изазива абдоминалне грчеве, да може да изгуби свијест и да зато треба адреналин, односно, анти-шок терапија.
''Мени је фрка да те не убијем. Поставио си се као централна фигура, гдје ти је Штимац, гдје су сви. Озбиљан хаос се спрема тамо првог (новембра)'', чује се како каже саговорник и како савјетује Бачулова да ''дебело размисли''.
Саговорник каже и да може да му да нешто кроз крв, али да то може да изазове халуцинације.
Србија
Ухапшен Миша Бачулов: Сумња се да је хтио лажирати своје тровање
На снимку се чује и да Миша Бачулов пита да ли то сто би му дао може орално да унесе, а доктор каже да не може да процени дозу и да ће, ако му да малу дозу, Бачулов ''испасти смијешан''.
''Најлакше ми је да ти дам у вену. Један кроз један, ако виде то испашћеш наркоман", чује се саговорник.
Према снимку може се чути Миша Бачулов како одговара да ће да испадне или то или "да су хтјели да га склоне''.
‼️ EVO KAKO JE MIŠA BAČULOV UGOVARAO "TROVANJE" ‼️#misabaculov #trovanje #blokader pic.twitter.com/MSrXlkdTvx— Ljiljana (@Ljiljana5909) October 31, 2025
Најновије
Најчитаније
19
45
19
41
19
39
19
37
19
31
Тренутно на програму