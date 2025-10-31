Ухапшен Миша Бачулов: Сумња се да је хтио лажирати своје тровање

Извор:
Блиц
31.10.2025
13:26
Коментари:9
Припадници Управе криминалистике полиције данас су у Новом Саду ухапсили Мишу Бачулова, одборника у Скупштини Новог Сада и предсједника групе грађана "Буди херој".
Он се сумњичи да је хтио да лажира своје тровање и да за наводни покушај убиства оптужи предсједник Србије Александар Вучић и врх државе, пишу београдски медији.
Како наводе, то је, како се сумња, урадио да би се сутра током протеста у Новом Саду изазвао револт код грађана, и како би дошло до ескалације насиља на улицама тог града и напада на неистомишљенике, представнике државних органа и институције.
