Logo

Ухапшен Миша Бачулов: Сумња се да је хтио лажирати своје тровање

Извор:

Блиц

31.10.2025

13:26

Коментари:

9
Миша Бачулов
Фото: Друштвене мреже

Припадници Управе криминалистике полиције данас су у Новом Саду ухапсили Мишу Бачулова, одборника у Скупштини Новог Сада и предсједника групе грађана "Буди херој".

Он се сумњичи да је хтио да лажира своје тровање и да за наводни покушај убиства оптужи предсједник Србије Александар Вучић и врх државе, пишу београдски медији.

Како наводе, то је, како се сумња, урадио да би се сутра током протеста у Новом Саду изазвао револт код грађана, и како би дошло до ескалације насиља на улицама тог града и напада на неистомишљенике, представнике државних органа и институције.

Подијели:

Тагови:

Миша Бачулов

хапшење

Нови Сад

trovanje

Коментари (9)
Large banner

Прочитајте више

Добре вијести за љубитеље Аудија

Ауто-мото

Добре вијести за љубитеље Аудија

3 ч

0
Београд кандидат за домаћина финала Лиге Европе

Фудбал

Београд кандидат за домаћина финала Лиге Европе

3 ч

0
Познати кувар из БиХ открио трик за савршене кокице: Свако зрно ће пукнути

Савјети

Познати кувар из БиХ открио трик за савршене кокице: Свако зрно ће пукнути

3 ч

0
Европол писао БиХ због пљачке Лувра

Свијет

Европол писао БиХ због пљачке Лувра

3 ч

0

Више из рубрике

Вучић: Eвропске интеграције остају стратешки циљ Београда

Србија

Вучић: Eвропске интеграције остају стратешки циљ Београда

4 ч

0
Судар два камиона у тунелу, из једног цури течни гас

Србија

Судар два камиона у тунелу, из једног цури течни гас

6 ч

0
Изгорио познати ресторан, сумња се да је пожар подметнут

Србија

Изгорио познати ресторан, сумња се да је пожар подметнут

8 ч

0
policija Srbija

Србија

Вреба нова превара: Зауставио се да помогне момку у невољи, умало настрадао!

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

46

Бивши премијер Албаније Фатос Нано преминуо у 73. години

16

42

За АТВ се огласио суд о поступку претученог малољетника из Требиња

16

36

Домаће средство од 2 састојка је права магија за ваш дом

16

30

Небензја: Многе одлуке су биле против Срба, Шмит је узрочник безакоња

16

26

Заокрет САД према БиХ: Нема Шмита ни ОХР-а, нема осуда, нема пријетњи, а ни пјесме у Сарајеву

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner