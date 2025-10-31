Познати кувар из БиХ открио трик за савршене кокице: Свако зрно ће пукнути

31.10.2025
Нено Свјетлановић из Сарајева један је од најпраћенијих кувара на друштвеним мрежама. Осим што одушевљава рецептима, познат је и по свом специфичном смислу за хумор.
У једном од својих посљедњих видеа, подијелио је трикове за печење кокица због којих ће свако зрно пукнути.
"Код кокице имате двије приче: прва је прича с уљем, а двије класе изнад је прича с маслацем", рекао је Свјетлановић, док је објашњавао како припремити маслац за печење, преноси Дневно.
Кувар наглашава да је кључ успјеха у томе да маслац буде правилно прочишћен и да температура током печења не буде превисока.
"Прво морате направити прочишћени маслац. Истопите га и проциједите кроз газу, а млијечни дио оставите за печење јаја за доручак. Изблендајте со јер се тако боље лијепи за кокице", објаснио је Свјетлановић.
У видеу је детаљно приказао три начина печења кокица: од класичне припреме са уљем, преко софистициранијег поступка с маслацем, до метода које омогућавају равномјерно пукнуће сваког зрна. Прецизност и пажња према детаљима, каже кувар, пресудни су за крајњи резултат.
"Важно је да маслац не изгори и да кокице буду равномјерно печене, без да остане превише загорених зрна", додаје Нено, подсјећајући да је кухиња и наука и умјетност.
