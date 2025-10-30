Logo

Ево како да вам кафа испадне као у кафићу, избјегавајте ову грешку

30.10.2025

13:34

Ево како да вам кафа испадне као у кафићу, избјегавајте ову грешку
Фото: Jason Villanueva/Pexels

Кување домаће, турске кафе дјелује једноставно, али већина људи несвјесно прави грешку која јој потпуно уништава укус и арому.

Ако желите да ваша јутарња кафа мирише као из кафића и да има пун, богат укус, вријеме је да научите правилан начин кувања који су препоручиле кафџије.

Вода никако не смије да проври!

Права, јака кафа никада не смије бити "слаба као чај". Да би имала богату арому и густу пјену, кључ је у квалитету зрна, али и у начину припреме. Вода никако не смије да проври - ово је најважније правило кад кувате кафу. Када ставите џезву са водом на ринглу, не чекајте да вода прокључа.

Чим примијетите да се загријала, склоните је са рингле. Затим одвојите трећину воде и сипајте је у шољу. Додајте пуну кашичицу кафе по шољи (или двије ако користите велике шоље). Промјешајте лагано да се кафа сједини и да не остану грудвице.

Тајна савршене домаће кафе

Након тога, џезву вратите на ринглу и сачекајте да се кафа полако подигне до врха, али пазите да не прекипи. Када се то деси, склоните џезву, додајте ону воду коју сте претходно одлили, па још једном кратко вратите на ринглу да благо проври. Кад се појави пјена, не мијешајте више! Само склоните са шпорета и оставите да одстоји 3-4 секунде.

За савршен завршетак, додајте кашичицу хладне воде, она помаже да се талог слегне и кафа добије препознатљиву пуноћу укуса. Ако пијете кафу са шећером, важно је да га додате у хладну воду прије него што почнете са кувањем, то ће помоћи да се равномерно раствори.

Најчешће грешке које кваре укус кафе:

- Превише мијешања – ако превише мијешате, кафа губи арому и постаје горка.

- Вишеструко дизање – не чекајте да се кафа подигне више пута, то мијења укус и губи се фина пјена.

- Прекувавање – ако вода проври, етерична уља из кафе испаре и укус постаје слаб и кисео.

Савршена домаћа кафа је ствар стрпљења и прецизности. Кувајте је полако, без журбе, и никада не дозволите да вода прокључа, јер управо то је грешка број 1 коју сви правимо, а која потпуно уништава укус и мирис кафе, преноси Нај Жена.

