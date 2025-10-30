Овако вам срце говори да нешто није у реду: Не губите вријеме, потражите помоћ

30.10.2025
Срце свакодневно тихо ради, пумпајући крв и кисеоник до сваког кутка нашег тијела. Иако углавном не обраћамо пажњу на његов рад, постоје тренуци када нам срце покушава сигнализирати да нешто није у реду. Ти знакови често су посљедица нездравих навика, претилости, дијабетеса или једноставно природног процеса старења. Брза реакција на те сигнале може спасити живот, истиче амерички кардиолог др Kunal Sood.
Један од првих знакова могућег срчаног проблема је отицање глежњева или поткољеница на крају дана. Таква натеченост, позната као едем, може упућивати на задржавање течности због слабије функције срца или бубрега. Када срце не успијева учинковито пумпати крв, она се задржава у доњим дијеловима тијела. Отицање се често погоршава након дужег стајања или сједења.
Други чест знак су осјећаји неправилног рада срца, попут треперења или прескакања откуцаја. То се назива аритмија, а најчешће је ријеч о фибрилацији, поремећају који значајно повећава ризик од можданог удара и затајења срца. Овакве палпитације могу бити попраћене вртоглавицом или кратким дахом. Иако повремене сметње нису разлог за панику, учестале и снажне промјене ритма захтијевају процјену љекара.
Бол у прсима која се шири према руци, чељусти, врату или леђима такође је озбиљан знак. Тај осјећај може бити налик стезању, тежини или притиску у прсима. Може се појавити током физичког напора, стреса или чак док мирујете. Таква бол може упућивати на ангину или срчани удар. Ако се појави, одмах позовите хитну помоћ.
Несвјестица или осјећај слабости, посебно када су праћени јаким лупањем срца, могу упућивати на озбиљне поремећаје срчаног ритма. У том случају ријеч је о тзв. срчаној синкопи. Ако се овакви симптоми јављају без јасног разлога, потребно је хитно потражити помоћ љекара јер стање може бити опасно.
Ако примијетите убрзан и неправилан пулс, нарочито ако се то догађа први пут, то може бити знак атријске фибрилације. Ријеч је о најчешћем поремећају срчаног ритма који значајно повећава ризик од можданог удара. Провјерите пулс на руци или врату. Ако осјетите неправилности, обратите се љекару.
Доктор наглашава да је нужно хитно отићи доктору сљедећим ситуацијама:
Ако осјетите снажну бол у грудима која се шири према руци, врату или чељусти
Ако имате палпитације праћене несвјестицом или недостатком даха
Ако вам ноге нагло натекну, а тешко дишете
Ако срце неправилно лупа, а стање не пролази
Брза реакција може спријечити трајна оштећења или чак спасити живот.
