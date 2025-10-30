Logo

Љекари успјели да одрже у животу бебу од 300 грама

Извор:

Танјуг

30.10.2025

10:00

Фото: Pixabay

Љекари Универзитетске болнице у Магденбургу успјели су да одрже у животу пријевремено рођену д‌јевојчицу која је била тешка само 300 грама, довољно дуго да почне да се самостално развија, преноси данас Билд.

Из болнице су саопштили да је ријеч о "изванредном медицинском успјеху", јер је д‌јевојчица рођена 16 нед‌јеља прије термина, и стога се сматра изузетно пријевремено порођајем, а стопа преживљавања таквих беба широм свијета износи само 25 процената, преноси Тан‌југ.

"Дијете је било на респиратору седам нед‌јеља прије него што је могло самостално да дише. Лијечење захтјева изузетно прецизан и пажљив приступ", рекао је главни љекар Ралф Бетгер.

OHR-100925

БиХ

Медији: Гаси се и ПИК, ОХР остаје без овлаштења

Он је додао да је породица дуго остала у болници, да би се изградила и одржала веза са д‌јететом, а девет нед‌јеља након првобитно процијењеног датума порођаја, родитељи су коначно могли да однесу д‌јевојчицу кући.

Према Гинисовој књизи рекорда, рекорд за најмлађу преживјелу пријевремено рођену бебу на свијету држи Неш Кин из Сједињених Америчких Држава, који је рођен 19 нед‌јеља прије времена и тежио је само 283 грама.

Он је први рођендан прославио у јулу ове године.

prijevremeno rođenje

Њемачка

