Нова студија: Појава сиједе косе може бити механизам тијела да се одбрани од рака

28.10.2025
17:39
Коментари:0
Иако многи сиједе власи повезују са старењем, овај процес заправо могао бити начин на који тијело природно смањује ризик од рака.
Појава сиједе косе није случајна, већ може бити резултат заштитног механизма који елиминише ћелије склоне развоју тумора, чак и ако то значи губитак пигмента, према новом јапанском истраживању.
Сваког дана наше ћелије трпе разна оштећења ДНК изазвана сунчевим зрачењем, загађењем, токсинима и другим утицајима из окружења. Највећи терет тих такозваних генотоксичних напада трпе управо ћелије коже, јер представљају прву линију одбране организма. Оштећење ДНК може убрзати старење ћелија, али и покренути развој рака, а управо зато су истраживачи жељели да открију како тијело реагује када се оваква оштећења десе у ћелијама које производе пигмент (меланоцитима).
Здравље
5 опасних узрока сиједе косе прије 35. године
Меланоцити настају из матичних ћелија смјештених у фоликулу длаке (McSC), које одржавају боју косе и коже. Када су научници изложили ове ћелије мишева различитим типовима оштећења ДНК, примјетили су занимљив образац.
Код озбиљних оштећења, попут прекида оба ланца ДНК, матичне ћелије су престале да се дијеле и трајно се "искључиле" из циклуса регенерације. Резултат је био губитак пигмента, то јест настанак сиједе длаке. Овај процес, познат као сено-диференцијација, активира се како би тијело спријечило да оштећене ћелије наставе да се размножавају и потенцијално претворе у малигне.
Савјети
Како најлакше одржавати сиједу косу
Међутим, није сва оштећења тело препознало на исти начин. Када су мишеви били изложени УВ зрачењу или јаком канцерогену DMBA, њихове McSC ћелије нису пролазиле кроз заштитни процес диференцијације, већ су наставиле да се размножавају, упркос оштећењу.
Управо та појава повећава ризик од појаве меланома, најопаснијег облика рака коже. Овај процес су подстакли одређени протеини и сигнални молекули из микроокружења фоликула, попут фактора матичних ћелија, који иначе помаже меланоцитима да дођу до свог мјеста у кожи.
Закључак научника је да једне те исте матичне ћелије могу имати двије супротне судбине: Могу се "угасити" ради заштите тијела - што доводи до сиједе косе - или наставити да се дијеле, што може повећати ризик од тумора. Другим ријечима, седа коса није директна заштита од рака, али јесте видљив знак да организам користи један од својих одбрамбених механизама против оштећења ДНК.
Здравље
Шта значе бијеле власи у двадесетим
Ова открића помажу да се боље разумије како тијело балансира између старења и заштите од малигних процеса. Истраживачи истичу да ће бити потребно још студија да се утврди да ли исти механизам важи и код људи, али већ сада је јасно да сиједа коса можда није само естетска промјена, већ показатељ сложеног биолошког система који нас штити изнутра, преноси "Сајенс алерт".
Друштво
2 д0
Градови и општине
3 д0
Сцена
5 д0
Свијет
5 д0
Здравље
2 ч0
Здравље
6 ч0
Здравље
7 ч0
Здравље
9 ч0
Најновије
Најчитаније
19
20
19
15
19
06
19
02
18
57
Тренутно на програму