Како разликовати нову варијанту корона вируса и прехладу?

Кашаљ и кихање неизбјежни су у ово доба године. Било да сте на послу, на путу до посла или се одмарате код куће, тешко их је избјећи.
Појављују се нове варијанте корона вируса, а у мору информација све је теже разликовати јесу ли болно грло или цурење носа знак ковида или уобичајене сезонске прехладе.
Ево шта кажу љекари.
"Прехладе изазива читав низ различитих вируса, али најчешћи кривац је риновирус који се радо настани у вашем носу и грлу. Ковид, са друге стране, изазива један вирус – SARS-CoV-2, врсту корона вируса", рекао је љекар Чун Танг из приватног здравственог центра Пал Мал Медикал из Велике Британије.
"Оба нападају ваш респираторни систем, али ковид има тенденцију да захвата дубље дијелове, понекад и плућа те друге органе", додаје он.
Стратус (XФГ) и Нимбус (НБ.1.8.1) неке су од најновијих варијанти соја омикрона корона вируса које су посљедњих седмица честа тема у медијима.
"Стратус се повезује с промуклошћу и умором, а Нимбус с осјећајем ‘жилета у грлу’ и пробавним симптомима попут мучнине и надутости“, рекао је љекар Бруно Силвестер Лопес, професор микробиологије на британском Универзитету Тисајд.
"Обје варијанте су врло заразне, али нису опасније од ранијих", додао је.
"Обје болести шире се углавном капљично – када неко кашље, кише или чак говори у вашој близини. Ковид се, међутим, може ширити и ваздухом, ситним честицама – аеросолима – које могу остати у простору, посебно у затвореним и лоше прозраченим просторијама“, рекао је Танг.
"Дакле, док је за прехладу обично потребан близак контакт за заразу, ковид се може пренијети и ако сте само у истој просторији с особом која је заражена", додао је.
Прехладу и ковид може бити тешко разликовати јер се многи симптоми преклапају.
"Код обје болести може вас бољети грло, нос може цурити или бити зачепљен, можете кихати и кашљати. Међутим, ковид може изазвати и повишену тјелесну температуру, умор, болове у мишићима и онај препознатљиви губитак окуса или мириса, иако је то рјеђе код новијих варијанти", рекао је Танг те додао:
"Такође, већа је вјероватноћа да ће вас ковид потпуно исцрпити, као да вас је прегазио камион, док прехлада обично не изазива такав осјећај".
"Симптоми прехладе обично трају од седам до десет дана. Симптоми ковида типично трају до двије седмице, али неки их могу осјећати и дуже – чак и мјесецима", рекао је Лопес.
"Ковид може изазвати и озбиљне компликације, попут упале плућа или тзв. дугог ковида, који утиче на више органских система у тијелу, а не само на респираторни", појаснио је.
"Прехлада се може ублажити одмором, уносом довољно течности и лијековима који се издају без рецепта, попут парацетамола и деконгестива“, рекао је Танг.
"Благи случајеви ковида лијече се на сличан начин, али особама које спадају у ризичне групе могу се прописати антивирусни лијекови", истакао је.
"Да, посебно ако се не осјећате добро, а радите у близини рањивих група људи – као што су здравствени радници или особље у домовима за старије особе – или ако желите спријечити да вирус пренесете члановима породице који би могли бити у ризику", рекао је Танг.
"Брзе антигенске тестове можете купити у апотекама или наручити путем интернета. Неки их могу добити и бесплатно на радном мјесту или у општинским центрима. Тестирање помаже да донесете информисане одлуке – на примјер, да ли требате остати код куће ако сте позитивни", објаснио је даље.
"Породичном љекару се треба јавити ако имате високу температуру која не пада, ако тешко дишете, имате болове у грудима или ако симптоми трају дуже од 10 до 14 дана без побољшања“, савјетовао је Танг.
"Посебно у случају ковида, потражите помоћ ако осјећате мањак ваздуха или вам падне засићеност крви кисеоником. Увијек слушајте инстинкт – ако сте забринути, јавите се љекару".
"Често перите руке, редовно прозрачујте просторије у којима боравите и покушајте што мање додиривати лице“, савјетовао је Танг.
"Избјегавајте близак контакт с људима који се очигледно не осјећају добро, а ако се ви разболите, будите обазриви према другима – останите код куће и одмарајте се", додаје.
"Када је ријеч о ковиду, вакцинација најновијим препорученим вакцинама против тренутно присутних варијанти пружа одличну заштиту – и не потцјењујте важност доброг сна, уравнотежене исхране и редовне физичке активности", поручио је.
