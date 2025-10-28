Logo

Шири се снимак језиве несреће на мото трци - возач критично

28.10.2025

09:59

Тешка несрећа на мото трци у Малезији
Швајцарски мотоциклиста Ноа Детвилер налази се у стабилном, али и даље критичном стању након тешког удеса током трке Мото3 шампионата за Велику награду Малезије.

Детвилер је доживио несрећу у кругу за загријавање, када је дошло до судара са свјетским шампионом Хосеом Антониом Руедом.

Инцидент се догодио непосредно прије почетка недјељне трке на стази Сепанг Интернешнал Циркуит, због чега је такмичење накнадно скраћено.

Вишеструке операције након несреће

Према саопштењу његове породице и екипе ЦИП Грин Павер, 20-годишњи Детвилер је у посљедњим сатима подвргнут неколико операција које су, према ријечима љекара, успјешно обављене.

"Ноа је у посљедњих неколико сати имао неколико операција које су добро прошле. Његово стање је стабилно, али и даље критично“, наводи се у саопштењу које преноси ББЦ.

Обојица возача су одмах хеликоптером пребачена у болницу, гдје им је указана неопходна медицинска помоћ.

Moto GP

несрећа

