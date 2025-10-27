Пет знакова да је ваше квачило на измаку

27.10.2025
Многи возачи и даље преферирају мануелни мјењач због веће контроле и једноставнијег одржавања. Ипак, и оваква возила временом показују знакове трошења, а један од најважнијих дијелова који се може истрошити је ламела квачила.
Када се ламела истроши, снага мотора више не може да се пренесе на точкове, што може довести до озбиљних проблема у вожњи.
Срећом, постоје јасни сигнали који упозоравају да је квачило на измаку. Прије него што ламела потпуно закаже и остави возило непокретним, важно је обратити пажњу на промјене у раду педала, мирисе или звуке из мјењача. Правилно реаговање на ове знакове може спријечити веће кварове и скупе поправке.
1. Мекана/пропадајућа педала квачила
Иако није директно повезан са ламелом квачила, пропадајући осјећај педале квачила знак је да мјењачу треба сервис. Ово може бити изазвано цурењем течности за квачила или присуством ваздуха у систему. Оба могу довести до меког или пропадајућег осјећаја педале.
Понекад педала чак може потонути до пода, не враћајући се у нормалан положај.
2. Мирис паљевине
Мирис паљевине може указивати да је ламелу квачила потребно замијенити.
Ламела квачила је фрикциона плоча која омогућава мјењачу да ради са мотором и да мијењате брзине. Током трошења, фрикциона површина ламеле се истроши, а када остане само метална површина, долази до трења метал на метал приликом мијењања брзина.
То не само да узрокује оштећења, већ ствара и мирис паљевине. Ако примјетите овакав мирис док возите, могуће је да мијењач ради под притиском.
3. Брујање при мијењају брзина
Током вожње можете чути брушење приликом мијењања брзина. Овај звук може бити повезан или са ламелом квачила или са синхронизаторима мјењача.
Синхронизатори помажу да се мијењање брзина одвија глађе при различитим обртајима. Без обзира на узрок, свако брушење током вожње или мијењања брзина сигуран је знак да ваше возило треба преглед професионалца.
4. Потребни су већи обртаји (РПМ)
Возачи мануелних возила обично добро познају своје возило и знају приближно колико обртаја је потребно да постигну одређену брзину.
Када ламела квачила почне да се троши, може доћи до проклизавања. Тада ћете примијетити да је потребно више обртаја него обично да достигнете жељену брзину. Ово се често појављује заједно са брујањем и мирисом сагоријевања, као што је претходно објашњено.
5. Тешко мијењање брзина
На крају, исправно квачило омогућава возачу да мијења брзине без проблема.
Када квачило почне да се троши, мијењање брзина постаје отежано. Глатка промјена између брзина замјењује се грубом. Можда ћете примијетити да педала квачила не функционише као раније и да не можете тако лако да уђете у брзине као прије, преноси Блиц.
