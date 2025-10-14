Logo

Тужилаштво: Узрок пожара на Вукановићевом возилу још није утврђен

Огњен Матавуљ

14.10.2025

15:20

Изгорјело ауто Небојше Вукановића
Узрок пожара на аутомобилу ”форд фијеста” Небојше Вукановића, народног посланика листе За правду и ред, још није утврђен, али су досадашња вјештачења показала да на возилу није утврђено присуство лако запаљивих течности и пара.

Окружно јавно тужилаштво у Требињу саопштило је да им налаз вјештачења о узроку пожара још није достављен, већ да је ПУ Требиње доставило Извјештај о предузетим мјерама и радњама везано за избијање пожара на аутомобилу Вукановића.

”Уз Извјештај је достављен и Налаз хемијског вјештачења трагова пожара и присуства лако запаљивих супстанци, које је извршило Одјељење за криминалистичко техничка вјештачења и испитивања МУП-а Републике Српске, којим вјештачењем није утврђено присуство лако запаљивих течности и пара. С обзизром на то да Тужилаштву још није достављен тражени налаз и мишљење овлаштеног судског вјештака за крим техничка вјештачења и испитивања (област експлозије, хаварије и пожари) о узроцима и току настанка оштећења на предметном возилу, Тужилаштво се неће оглашавати о наведеном догађају док се не окончају тражена вјештачења”, саопштило је ОЈТ Требиње.

Додају да ће након достављања и анализе тог вјештачења Тужилаштво одлучити о предузимању даљих мјера и радњи из своје надлежности у циљу утврђивања свих чињеница и околности везано за неведени догађај, на основу којих ће донијети коначну тужилачку одлуку у предмету.

”О свим будућим активностима јавност ће бити благовремено обавијештена”, саопштило је ОЈТ Требиње.

Незванично сазнајемо да се у достављеном налазу хемијски вјештак није изјашњавао о узроку пожара.

Небојша Вукановић

