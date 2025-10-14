Огласио се Стоматолошки факултет Сарајево о акцији "Коверта"

Извор:
Активности МУП-а Кантона Сарајево, у складу са издатом наредбом надлежног Суда, не односе се на декана факултета, као ни на било коју другу особу упослену на факултету, као осумњичене, наводи се у саопштењу Стоматолошког факултета Сарајево.
Иначе, према налогу и под надзором поступајућих тужилаца, јутрос, 14. октобра, у Кантону Сарајево настављена је полицијска акција "Коверта", у оквиру које су у току претреси на три факултета, те у Кантоналној управи за инспекцијске послове. У току су претреси на Стоматолошком факултету, у Кантоналној управи за инспекцијске послове, Машинском и Економском факултету.
"Поводом информација које су се у јавности појавиле гледе активности које МУП Кантона Сарајево и надлежно Тужилаштво спроводе у оквиру својих надлежности, а тичу се Универзитета у Сарајеву - Стоматолошког факултета са стоматолошким клиничким центром, желимо да Вас обавијестимо о сљедећем: Опредјељени темељним принципима владавине права у предметном поступку смо исказали пуну кооперативност у сваком смислу, а чиме истовремено демантирамо и нетачне информације у јавности којима се шпекулирало о наводним покушајима опструирања рада надлежног Тужилаштва и Агенција за спровођење закона у предметном поступку", стоји у саопштењу Стоматолошког факултета у Сарајеву, пишу Независне.
