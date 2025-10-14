Шири се најсмртоноснија инфективна болест на свијету

Извор:
Телеграф
14.10.2025
13:10
Коментари:0
Здравствене власти издале су упозорење након што су нови подаци показали да број случајева туберкулозе (TB), болести која се назива "најсмртоноснијом заразом на свијету", брзо расте широм Енглеске.
Љекари упозоравају да многи данас упоран кашаљ олако приписују грипу или ковиду, док би заправо могао бити знак туберкулозе, болести за коју се некада вјеровало да је углавном искоријењена, али која се сада поново шири у дијеловима земље, преноси Daily Mail.
Подаци које је објавила Британска агенција за здравствену безбедност (УКХСА) показују да су инфекције порасле за 13,6 одсто у 2024. години, са 5.490 регистрованих случајева у поређењу са 4.831 годину раније.
Иако ризик за општу популацију остаје низак, стручњаци упозоравају да се туберкулоза лако преноси и може бити смртоносна ако се не открије и не лијечи на време.
Болест изазива бактерија, која најчешће напада плућа, али се може проширити и на мозак, кичму или бубреге.
Симптоми се обично развијају споро, током недјеља или месеци, и укључују упоран кашаљ који траје дуже од три недјеље понекад са искашљавањем крви као и грозницу, ноћно знојење, умор, губитак тежине и губитак апетита.
Ако се не лијечи, туберкулоза може изазвати трајна оштећења плућа или се проширити путем крвотока, што може довести до потенцијално фаталних компликација као што су менингитис или отказивање органа.
Република Српска
Каран: Млади су највеће богатство, подршка њиховим идејама неће изостати
Ова болест се често назива најсмртоноснијом заразном болешћу на свијету јер сваке године убије више људи него било која друга инфекција око 1,25 милиона широм свијета у 2023. години, према подацима Свјетске здравствене организације, што је више него број умрлих од ХИВ-а, маларије и ковида-19.
Болест је излечива уз терапију антибиотицима која траје најмање шест месеци, али пацијенти морају да заврше цео третман како би се спречио развој отпорности на лекове.
Туберкулоза се преноси продуженим блиским контактом са зараженом особом када она кашље, кија или говори, али се не преноси лако обичним додиром.
Инфекција се може спријечити и излијечити, више од 84 одсто пацијената успјешно завршава лијечење у року од 12 мјесеци.
"Морамо брзо дјеловати како бисмо прекинули ланце преношења брзом идентификацијом и лечењем", рекла је др Естер Робинсон, шефица одјељења за туберкулозу у УКХСА.
Важно је запамтити да није сваки упорни кашаљ, заједно са грозницом, узрокован грипом или ковидом. Кашаљ који обично има слуз и траје дуже од три недеље може бити узрокован низом других проблема, укључујући туберкулозу.
"Молимо вас да разговарате са својим лекаром опште праксе ако мислите да бисте могли бити у опасности посебно ако сте се недавно преселили из земље у којој је туберкулоза чешћа".
Енглеска сада има стопу од 9,4 случаја на 100.000 људи, што је и даље испод врхунца овог века од 15,6 из 2011. године, али се стално креће навише.
Наука и технологија
ОпенАИ покреће апликације унутар ЧетГПТ-а
УКХСА је саопштила да је 82 одсто прошлогодишњих случајева било међу људима рођеним ван Велике Британије, иако је дошло и до пораста инфекција међу пацијентима рођеним у Великој Британији.
Туберкулоза је и даље уско повезана са депривацијом и чешћа је у великим градовима. Лондон је забележио највишу регионалну стопу од 20,6 на 100.000, а следи га Западни Мидлендс са 11,5 на 100.000.
Растућа забринутост је ширење туберкулозе отпорне на лекове, које је достигло највиши ниво од почетка евиденције 2012. године.
Око 2,2 одсто лабораторијски потврђених случајева показало је отпорност на више антибиотика, што значи дуже, сложеније лијечење и већи оптерећење за службе Националне здравствене службе (НХС).
Влада је саопштила да је и даље посвећена побољшању превенције, откривања и контроле туберкулозе фокусирајући се на групе које су највише изложене ризику и борећи се против неједнакости у здравству.
УКХСА је такође објавила нове доказе стручњака како би информисала предстојећи Национални акциони план за период 2026–2031. који ће имати за циљ смањење стопе преношења и побољшање приступа тестирању и лијечењу.
Болест је добила свој "викторијански" надимак јер је некада била водећи узрок смрти у Британији 19. века, позната по томе што је однела животе личности попут сестара Бронте, пре него што су мјере јавног здравља и антибиотици довели до наглог пада броја случајева током 20. вијека.
Хроника
Осумњичени за обљубу дјетета објесио се у КПЗ Добој
У фебруару је УКХСА упозорила да су растућа миграција и повратак глобалних путовања након пандемије подстакли "поновну појаву, поновно успостављање и поновни бум" туберкулозе у Британији.
Званичници су рекли да је пораст толико значајан да Велика Британија ризикује да изгуби свој статус „ниске инциденце“ Свјетске здравствене организације, који се додељује само земљама са мање од десет случајева на 100.000 људи.
Затим је Џени Харис, главна извршна директорка агенције, рекла делегатима на конференцији УКХСА да ће, без интервенције, тренутна стопа раста ускоро довести до тога да Британија изгуби ту класификацију.
Она је туберкулозу описала као "озбиљан проблем јавног здравља" и истакла јаку везу између пораста инфекција и миграције из земаља са високим стопама туберкулозе.
Хроника
53 мин0
Република Српска
57 мин0
Република Српска
1 ч0
БиХ
1 ч0
Најновије
Најчитаније
13
55
13
53
13
51
13
48
13
45
Тренутно на програму