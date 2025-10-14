Стручњак тврди: Ако хоћете да доживите стоту, једите ове грицкалице

У питању су грицкалице које он издваја као најбољу ужину, а то су кокице.

Ипак, не било какве. Буетнер истиче да се овдје не ради о индустријским кокицама прекривеним маслацем, сољу или шећером, већ о онима припремљеним у аир фрајеру (или било којим специјализованим уређајима који раде на принципу топлог ваздуга), без икаквих адитива и додатних масти.

"Најбољи међуоброк за навршавање 100 година су кокице", објаснио је Дан Буетнерна својим друштвеним мрежама.

"Богате су влакнима и приступачне свима", додао је и истакао да управо њихов састав помаже у одржавању стабилне енергије током дана, без наглих скокова и падова нивоа шећера у крви које узрокују друге, прерађене грицкалице.

Према његовим ријечима, кокице представљају савршен баланс између задовољства и здраве исхране - једноставан оброк који не тражи много труда, а доноси дугорочне користи за тијело и метаболизам. Буетнер већ годинама проучава начине живота људи из Плавих зона - подручја као што су јапанско острво Окинава, италијанска Сардинија и грчко острво Икариа - гдје је просјечан животни вијек знатно виши него у другим предјелима планете.

Његова истраживања показала су да дуговјечност не зависи од једне навике, већ од комбинације малих, одрживих одлука, преноси Дан.

"Не постоји једна тајна за достизање сто година живота, али избор хране, попут кокица, одражава животну филозофију стогодишњака - уживање без претеривања и ослањање на природу", изјавио је и на крају духовито додао:

"Лако их је направити, лако се чувају, а осим тога - укусне су".