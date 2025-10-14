СЗО упозорава на озбиљну пријетњу

Извор:
Танјуг
14.10.2025
07:52
Према објављеном извјештају Свјетске здравствене организације (СЗО), отпорност инфекција на често кориштене лијекове порасла је за више од 40 процената за посљедњих пет година.
У извјештају који преноси Политико наводи се да је свака шеста потврђена бактеријска инфекција отпорна на антибиотике као и да стопе резистенције на лијекове брзо расту, што представља све већу пријетњу јавном здрављу.
Од 2018. до 2023. године резистенција на антибиотике порасла је код више од 40 одсто праћених антибиотика, са просјечним годишњим порастом од пет до 15 одсто, показао је извјештај СЗО.
Глобални извјештај о надзору резистенције на антибиотике пратио је 22 кључна антибиотика који се користе за лијечење инфекција које изазива осам најчешћих бактеријских патогена, укључујући инфекције уринарног тракта и гонореју.
Због бактеријске антимикробне резистенције умрло је 1,27 милиона људи 2019. године, а то је допринијело смрти још 4,95 милиона смртних случајева те године, наводи се у извјештају.
"Отпорност на антимикробне лијекове надмашује напредак модерне медицине, угрожавајући здравље породица широм свијета. Како земље јачају своје системе за надзор антимикробне резистентности, морамо одговорно користити антибиотике и осигурати да сви имају приступ правим лијековима, дијагностици гарантованог квалитета и вакцинама", рекао је генерални директор ЗСО Тедрос Адханом Гебрејесус.
Медијални ниво резистенције на антибиотике у Европи био је 10,2 процента, што је друга најнижа стопа у било ком региону, и испод је глобалног просјека од 17,2 процента.
Највећа пријетња долази од грам-негативних бактерија, које доносе и најтеже бактеријске инфекције, наводи се у извјештају.
