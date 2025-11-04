Logo

Мушкарац оптужен због претњи убиством Доналду Трампу

Извор:

Б92

04.11.2025

09:51

Коментари:

0
Доналд Трамп, предсједник Америке, се обратио у Уједињеним нацијама
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Трент Шнајдер (57) из предграђа Чикага Винтроп Харбор оптужен је на савезном нивоу због наводне пријетње убиством предсједнику САД Доналду Трампу путем друштвених мрежа, саопштила је Канцеларија америчког тужиоца за Сјеверни округ Илиноиса.

Према судским документима, Шнајдер је 16. октобра на Инстаграму објавио видео-снимак "у стилу селфија" у којем је наводно пријетио Трампу, преноси АБЦ.

"Набавићу пиштоље. Знам гдје могу да набавим много пиштоља и сам ћу се побринути за то... Требало би да те погубе, Трампе", рекао је он на видео-снимку.

Према жалби, видео-снимак је објављен око 18 пута између 16. и 21. октобра, а натпис који га је пратио је гласио:

Гугл лаптоп

Наука и технологија

Гугл преводилац сада нуди напредније преводе уз Џемини

"Ово није пријетња!!! Након што сам све изгубио... Доналда Трампа треба погубити", наведено је у натпису.

Инцидент је пријавио грађанин на Флориди који је видео снимак 16. октобра.

Шнајдер је након хапшења у понедјељак ујутру задржан у притвору по налогу савезног судије и требало би да се појави на рочишту о притвору у четвртак.

Ако буде осуђен, суочава се са максималном казном од пет година затвора.

Подаци о његовом адвокату још нису доступни.

Подијели:

Тагови:

Доналд Трамп

Пријетње смрћу

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трамп ударио по демократама: "Лудаци који су изгубили компас"

Свијет

Трамп ударио по демократама: "Лудаци који су изгубили компас"

2 ч

0
Трамп: Смањити количину нуклеарног оружја

Свијет

Трамп: Смањити количину нуклеарног оружја

1 д

0
Сусрет Путина и Сија у Кини

Свијет

Трамп о Путину и Сију: То су људи са којима се не треба играти

1 д

0
Трамп: Мадурови дани на власти су одбројани

Свијет

Трамп: Мадурови дани на власти су одбројани

1 д

0

Више из рубрике

Преминуо сјевернокорејски лидер Ким Јонг Нам

Свијет

Преминуо сјевернокорејски лидер Ким Јонг Нам

1 ч

0
Бугарска: Избио пожар у нуклеарној електрани

Свијет

Бугарска: Избио пожар у нуклеарној електрани

1 ч

0
Скандалозан пропуст полиције: Човјек који је у возу избо 10 људи, извео три напада за 24 сата!

Свијет

Скандалозан пропуст полиције: Човјек који је у возу избо 10 људи, извео три напада за 24 сата!

1 ч

0
"Имамо довољно нуклеарног наоружања да уништимо свет 150 пута"

Свијет

"Имамо довољно нуклеарног наоружања да уништимо свет 150 пута"

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

52

Од брачног пара одузета 123 ајфона

10

44

Сви је знају као Весну Ђогани, а то заправо није њено презиме: Није се удала

10

32

Закерберг пред судом: Мета преузимала порно филмове за тренирање вјештачке интелигенције?

10

27

Саобраћајка на путу: Преврнуло се возило Еуфора, криви за незгоду?

10

14

ПОСКОК врши претресе и одузима телефоне због спорних преписки Нермина Никшића

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner