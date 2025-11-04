Мушкарац оптужен због претњи убиством Доналду Трампу

Извор:
Б92
04.11.2025
09:51
Трент Шнајдер (57) из предграђа Чикага Винтроп Харбор оптужен је на савезном нивоу због наводне пријетње убиством предсједнику САД Доналду Трампу путем друштвених мрежа, саопштила је Канцеларија америчког тужиоца за Сјеверни округ Илиноиса.
Према судским документима, Шнајдер је 16. октобра на Инстаграму објавио видео-снимак "у стилу селфија" у којем је наводно пријетио Трампу, преноси АБЦ.
"Набавићу пиштоље. Знам гдје могу да набавим много пиштоља и сам ћу се побринути за то... Требало би да те погубе, Трампе", рекао је он на видео-снимку.
Према жалби, видео-снимак је објављен око 18 пута између 16. и 21. октобра, а натпис који га је пратио је гласио:
"Ово није пријетња!!! Након што сам све изгубио... Доналда Трампа треба погубити", наведено је у натпису.
Инцидент је пријавио грађанин на Флориди који је видео снимак 16. октобра.
Шнајдер је након хапшења у понедјељак ујутру задржан у притвору по налогу савезног судије и требало би да се појави на рочишту о притвору у четвртак.
Ако буде осуђен, суочава се са максималном казном од пет година затвора.
Подаци о његовом адвокату још нису доступни.
