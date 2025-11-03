Трамп о Путину и Сију: То су људи са којима се не треба играти

Извор:
Предсједници Русије и Кине Владимир Путин и Си Ђинпинг су јаки и интелигентни људи са којима се не треба играти, рекао је амерички предсједник Доналд Трамп у интервјуу за "Си-би-ес".
"Обојица су јаки. Обојица су паметни. Обојица су веома снажни лидери. То су људи са којима се не треба играти. То су људи које морате схватити веома озбиљно. Они не улазе говорећи: 'Ох, зар није лијеп дан? Погледајте како је лијеп. Сунце сија, тако је лијепо.' То су озбиљни људи. То су људи који су јаки, паметни лидери", рекао је Трамп.
Шеф Бијеле куће је затим поновио да је завршио осам ратова, да једини у ком није имао успјеха јесте онај у Украјини, као и да је мислио да ће сукоб лако бити ријешен због његовог доброг односа са Путином. Према његовим ријечима, "и то ће се десити".
Додао је и да САД наводно има више нуклеарног оружја него било која друга земља, али да је Русија "друга". Како наводи, Кина је на трећем мјесту, али, према његовом мишљењу, биће "изједначене за пет година".
"Вјерујем да би требало нешто да урадимо поводом денуклеаризације и заиста сам о томе разговарао и са предсједником Путином и са предсједником Сијем", додао је амерички лидер.
Такође је поновио своје планове за спровођење нуклеарних проба.
"Морамо да видимо како то функционише. Разлог зашто говорим о тестирању је тај што је Русија објавила своју намјеру да тестира, Северна Кореја стално тестира, као и друге земље. Ми смо једина земља која не тестира. Не желим да будем једина земља која не тестира", наводи.
Новинар га је подсјетио да Москва тестира само системе за испоруку, а не нуклеарно оружје. Ипак, Трамп је изразио мишљење да Русија и Кина наводно спроводе таква тестирања, "али о томе не говоре".
"Зар то нема смисла? Знаш, правиш... правиш нуклеарно оружје, а онда га не тестираш. Како ћеш то да урадиш? Како ћеш знати да ли функционише?", наводи амерички предсједник.
Трамп је 30. октобра изјавио да ће Сједињене Америчке Државе поново покренути тестирања нуклеарног оружја, након паузе од три деценије, и да је "због програма тестирања других земаља", наложио Министарству рата да почне са тестирањем америчког нуклеарног оружја "на равноправној основи".
Секретар Савјета безбједности Русије Сергеј Шојгу је касније истакао да су тестирања спровођена је у смислу примјене рачунарске технологије, да то нису била физичка испитивања, већ математички модели. Он је поручио да ће, уколико друге земље спроведу нуклеарне пробе, Русија урадити исто.
