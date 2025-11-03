Џихадисти опкољавају главни град: Горива нема, школе затворене

Извор:
Кликс
03.11.2025
07:34

Добро наоружана џихадистичка група повезана са Ал Каидом приближава се Бамаку, главном граду Малија.
Војна хунта те земље и њихови руски партнери боре се да зауставе џихадисте који сада контролишу многе дијелове огромне земље у региону Сахела.
Горива понестаје у Бамаку док милитанти који припадају групи Џамат Нусрат ал-Ислам ал-Муслимин (ЈНИМ) пресијецањем путева ка главном граду нападају војне патроле и организују засједе за камионе цистерне.
Како се ситуација погоршава, Уједињено Краљевство, Сједињене Америчке Државе и Њемачка позвале су своје држављане да напусте Бамако. У четвртак је Велика Британија упозорила своје грађане да "одмах напусте земљу комерцијалним летом ако процијене да је то безбједно", док је амерички Стејт департмент навео "непредвидивост безбједносне ситуације у Бамаку" као разлог због ког Американци треба да напусте град.
Видео-снимци и фотографије из града посљедњих дана приказују дуге редове мотора и других возила испред бензинских пумпи. Неки становници оптужују полицију да задржава залихе горива, док су школе и факултети затворени због несташице.
Током протекла два мјесеца, ЈНИМ је појачао нападе на залихе горива, организујући засједе на конвоје цистерни на путевима из Обале Слоноваче и Сенегала.
У једном нападу средином септембра, милитанти су напали конвој од више од 100 цистерни, запаливши половину њих, према подацима организације "Armed Conflict Location & Event Data" (АЦЛЕД), која мапира оружане сукобе.
Заплијенили су велике количине оружја од владиних снага и показали способност коришћења дронова, наводи "Counter Extremism Project" (ЦЕП), организација која анализира терористичке групе.
"ЈНИМ је диверсификовао своје тактике", рекао је за Си-Ен-Ен аналитичар за тероризам Данијеле Гарофало, појачавши своје "кампање економског ратовања путем блокада путева, изнуде/опорезивања и блокада горива".
ЈНИМ је већ дуго активан у Малију, који је био француска колонија до стицања независности 1960. године, као и у другим дијеловима Сахела, посебно у сусједној Буркини Фасо. Група је формирана 2017. године као коалиција џихадистичких фракција и одмах је прогласила лојалност Ал Каиди.
Током посљедњих година ојачала је и унијела нестабилност у већи дио централног и западног Малија. Овог љета започела је кампању економског ратовања у западном Малију. Према Гарофалу, ЈНИМ је "нападао фабрике, индустријска постројења, инфраструктурне пројекте и мјеста на којима се обавља занатска експлоатација злата".
"ЈНИМ је показао нови ниво координације, изводећи операције удаљене стотинама километара једна од друге", додао је Гарофало.
Руски плаћеници распоређени су у Малију на контратерористичке мисије од 2021. године, најприје као дио Вагнерове групе, а сада као оно што Москва назива Афричким корпусом. Међутим, нису успјели да зауставе напредовање милитаната и претрпјели су велике губитке.
Прошле године, ЈНИМ је тврдио да је "сложена заседа" уништила конвој руских плаћеника и малијских војника на сјеверу земље, при чему је убијено 50 Руса.
