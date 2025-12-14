Logo
Ужас у Хрватској: Мушкарац убио жену па себе

Извор:

СРНА

14.12.2025

08:29

Ужас у Хрватској: Мушкарац убио жену па себе

Женска особа убијена је у породичној кући у Бедековчини у Крапинско-загорској жупанији, а особа која се доводи у везу са овим догађајем извршила је самоубиство, саопштила је полиција.

Из полиције су навели да је тијело особе која се доводи у везу са овим догађајем пронађено приликом претраге терена.

Хрватски медији наводе да је мушкарац убио жену па извршио самоубиство.

policija srb

Србија

Радник чије је тијело пронађено убијен! Зна се и мотив

Полиција ће по завршетку увиђаја саопштити више детаља.

