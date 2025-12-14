Ужас у Хрватској: Мушкарац убио жену па себе

Извор:
СРНА
14.12.2025
08:29
Женска особа убијена је у породичној кући у Бедековчини у Крапинско-загорској жупанији, а особа која се доводи у везу са овим догађајем извршила је самоубиство, саопштила је полиција.
Из полиције су навели да је тијело особе која се доводи у везу са овим догађајем пронађено приликом претраге терена.
Хрватски медији наводе да је мушкарац убио жену па извршио самоубиство.
Полиција ће по завршетку увиђаја саопштити више детаља.
