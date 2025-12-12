Осумњичени за убиство које је потресло Словенију пуштен из притвора

Извор:
Вијести.ба
12.12.2025
17:30
Коментари:0
Сабријан Јурковић, 21-годишњак осумњичен за смрт 48-годишњег угоститеља Алеша Шутара испред ноћног клуба у Новом Месту, пуштен је на слободу након што је суд утврдио да више нису испуњени законски услови за притвор.
Одлуку је потврдио Окружни суд у Новом Месту, наводећи да више не постоји основана сумња да је Јурковић починио кривично дјело које му се ставља на терет, јавља словенски портал 24ур.
Ванрасправно вијеће прихватило је приједлог одбране након што је утврдило да је провођењем доказа у истрази смањена вјероватноћа да је притворени починилац, те да је доказни стандард чак нижи него на почетку поступка. Суд је због тога одмах укинуо притвор.
Регион
Шест особа се отровало куваним вином у Словенији
Истрага, међутим, још траје. Суд је подсјетио да је њен циљ прикупљање доказа за евентуално подизање оптужнице, а даљњи ток поступка зависиће од даљих радњи тужилаштва. Из тужилаштва су потврдили да су запримили одлуку и да ће по њеном разматрању донијети наредне кораке.
Јурковићев адвокат Милан Крстић изјавио је да његов клијент и даље има статус осумњиченог, као и сваки грађанин против којег је истрага у току, али је увјерен да ће поступак завршити његовим ослобађањем.
Друштво
ФБиХ ће пратити дјецу излијечену од карцинома
Смрт Алеша Шутара крајем октобра изазвала је велике потресе у Словенији. Он је преминуо од посљедица ударца у главу након што је испред клуба покушао заштитити свог сина којег је малтретирала група Рома. Према досадашњим налазима, смрт је узрокована тешким повредама главе и унутрашњим крварењем.
Након овог случаја, који је изазвао протесте и бурне реакције, оставке су поднијели министар правде Андреја Катич и министар унутрашњих послова Боштјан Поклукар. Влада Словеније потом је донијела Закон о хитним мјерама за осигурање јавне безбједности, познат као „Шутаров закон“, којим су уведене строжије казне за насилничко понашање, технички надзор у ризичним подручјима и могућност уласка полиције у стан без судског налога.
Свијет
Незапамћена несрећа: Аутом пробила стаклени зид и улетјела у базен у којем су били пливачи
Истрага је посљедњих седмица била додатно усложњена јер тужилаштво још чека комплетан обдукцијски налаз, а искази свједока се разликују. Према наводима одбране, најмање пет свједока тврди да је Шутара ударио други припадник групе, наводно рођак осумњиченог. Одбрана је указала и на то да нема ДНК доказа који повезују Јурковића с нападом.
Јурковић је био у притвору од краја октобра, а притвор му је био одређен до 25. децембра. Суд га је могао продужити за још мјесец дана, али је одлучио да за тим нема основа.
Друштво
4 ч0
Свијет
4 ч0
БиХ
4 ч0
Сцена
4 ч0
Регион
7 ч0
Регион
7 ч0
Регион
7 ч0
Регион
9 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму