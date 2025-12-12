Незапамћена несрећа: Аутом пробила стаклени зид и улетјела у базен у којем су били пливачи

12.12.2025
16:58
Коментари:0
Готово незапамћен инцидент догодио се у четвртак навече у француском граду Ла Сијота када је аутомобил пробио стаклени прозор градског базена слетјевши у главни базен гдје се налазило неколико пливача.
Инцидент се догодио око 20:50 сати када је возило пробило ограду паркинга и разбило стаклени зид зграде прије него што је пало у базен. Ниједан пливач није директно погођен том приликом.
🇫🇷🚗🌊 INSOLITE | Un véhicule transportant un adulte et un enfant a PERCUTÉ le grillage puis traversé la baie vitrée de la piscine de La Ciotat avant de finir dans le bassin.— Cerfia (@CerfiaFR) December 12, 2025
Grâce à l’intervention rapide de deux maîtres-nageurs, les occupants ont pu être extraits sains et… pic.twitter.com/3QcgnipVO5
У потопљеном аутомобилу биле су 38-годишња жена и њена петогодишња кћерка, а обје су спасила два спасиоца и један пролазник.
Изашли су неповријеђени, али су превезени у локалну болницу. Један мушкарац на мјесту догађаја наводно је задобио лакше повреде од разбијеног стакла.
Bouches-du-Rhône : une voiture a percuté la baie vitrée de la piscine municipale de La Ciotat avant de terminer dans le bassin. Une mère et sa fille de 5 ans ont été secourues indemnes après l'accident (France 3). pic.twitter.com/pNjD5MvEag— Infos Françaises (@InfosFrancaises) December 12, 2025
Званичници су осигурали мјесто догађаја, а градске службе планирају уклањање возила. Оштећење објекта присилило је базен да буде затворен на неколико седмица.
(Кликс)
Сцена
47 мин0
Кошарка
50 мин0
Србија
54 мин0
Србија
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
17
19
17
14
17
12
17
06
16
58
Тренутно на програму