Незапамћена несрећа: Аутом пробила стаклени зид и улетјела у базен у којем су били пливачи

12.12.2025

16:58

Коментари:

0
Аутом упао у базен
Фото: screenshot / X / Infos Françaises

Готово незапамћен инцидент догодио се у четвртак навече у француском граду Ла Сијота када је аутомобил пробио стаклени прозор градског базена слетјевши у главни базен гдје се налазило неколико пливача.

Инцидент се догодио око 20:50 сати када је возило пробило ограду паркинга и разбило стаклени зид зграде прије него што је пало у базен. Ниједан пливач није директно погођен том приликом.

У потопљеном аутомобилу биле су 38-годишња жена и њена петогодишња кћерка, а обје су спасила два спасиоца и један пролазник.

Изашли су неповријеђени, али су превезени у локалну болницу. Један мушкарац на мјесту догађаја наводно је задобио лакше повреде од разбијеног стакла.

Званичници су осигурали мјесто догађаја, а градске службе планирају уклањање возила. Оштећење објекта присилило је базен да буде затворен на неколико седмица.

(Кликс)

Коментари (0)
