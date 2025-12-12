Поново кружи телефонска превара: Позивају грађане и поручују да им је члан породице тешко повријеђен

Извор:
Б92
12.12.2025
16:29
Коментари:0
МУП Србије упозорио је грађане на преваре које се ових дана извршавају позивањем грађана на фиксне телефоне. Непознате особе се лажно представљају као лекари и за трошкове лијечења захтијевају велике суме новца.
Министарство унутрашњих послова, Полицијска управа за град Београд, скреће пажњу да су у претходном периоду уочени бројни случајеви извршења кривичног дјела превара у којима су се непознате особе, позивајући грађане на фиксне телефоне, лажно представљале као лекари различитих здравствених установа и доводиле оштећене у заблуду да су им ближњи тешко повријеђени у саобраћајним незгодама или другим околностима, тражећи им новац у различитим износима и друге драгоцјености за трошкове наводног лијечења, навели су из МУП-а.
Како су истакли, оштећени су најчешће људи старије животне доби.
"Оштећени су углавном грађани старије животне доби које су извршиоци овог кривичног дјела наводили на мјесто састанка са лицем коме је требало да предају новац и са њима константно одржавали комуникацију путем мобилног телефона како би спријечили могућност да контактирају свог члана породице који је наводно тешко повријеђен".
Из полиције су апеловали на грађане да се најпре информишу, прије било какве уплате и реакције.
"Полицијски службеници Управе криминалистичке полиције Полицијске управе за град Београд, у сарадњи са надлежним тужилаштвом у Београду, поступају у више оваквих предмета извршења кривичног дјела превара због чега апелују на грађане да у случају примања оваквих позива пажљиво провјере околности и намјере позиваоца и о свему обавијесте најближу полицијску станицу или Полицијску управу за град Београд", закључује се у саопштењу.
