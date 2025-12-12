Logo
Large banner

Поново кружи телефонска превара: Позивају грађане и поручују да им је члан породице тешко повријеђен

Извор:

Б92

12.12.2025

16:29

Коментари:

0
Поново кружи телефонска превара: Позивају грађане и поручују да им је члан породице тешко повријеђен

МУП Србије упозорио је грађане на преваре које се ових дана извршавају позивањем грађана на фиксне телефоне. Непознате особе се лажно представљају као лекари и за трошкове лијечења захтијевају велике суме новца.

Министарство унутрашњих послова, Полицијска управа за град Београд, скреће пажњу да су у претходном периоду уочени бројни случајеви извршења кривичног дјела превара у којима су се непознате особе, позивајући грађане на фиксне телефоне, лажно представљале као лекари различитих здравствених установа и доводиле оштећене у заблуду да су им ближњи тешко повријеђени у саобраћајним незгодама или другим околностима, тражећи им новац у различитим износима и друге драгоцјености за трошкове наводног лијечења, навели су из МУП-а.

Како су истакли, оштећени су најчешће људи старије животне доби.

Предраг Поповић Поп

Сцена

Болна исповијест Попа након што му је преминула супруга: Најтеже је рећи дјететау да му је мајка умрла

"Оштећени су углавном грађани старије животне доби које су извршиоци овог кривичног дјела наводили на мјесто састанка са лицем коме је требало да предају новац и са њима константно одржавали комуникацију путем мобилног телефона како би спријечили могућност да контактирају свог члана породице који је наводно тешко повријеђен".

Из полиције су апеловали на грађане да се најпре информишу, прије било какве уплате и реакције.

"Полицијски службеници Управе криминалистичке полиције Полицијске управе за град Београд, у сарадњи са надлежним тужилаштвом у Београду, поступају у више оваквих предмета извршења кривичног дјела превара због чега апелују на грађане да у случају примања оваквих позива пажљиво провјере околности и намјере позиваоца и о свему обавијесте најближу полицијску станицу или Полицијску управу за град Београд", закључује се у саопштењу.

Подијели:

Тагови:

превара

МУП Србије

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Предраг Поповић Поп у емисији Супериндиректно код Попа и Милана

Сцена

Болна исповијест Попа након што му је преминула супруга: Најтеже је рећи дјететау да му је мајка умрла

1 ч

0
Фицо: Нећу подржати финансирање војних издатака Кијева

Свијет

Фицо: Нећу подржати финансирање војних издатака Кијева

1 ч

0
Ево гдје можете гледати меч Партизан - Црвена звезда у Евролиги

Кошарка

Ево гдје можете гледати меч Партизан - Црвена звезда у Евролиги

1 ч

0
Маричић: Приходи до сада за 10 одсто виши него лани

Република Српска

Маричић: Приходи до сада за 10 одсто виши него лани

1 ч

0

Више из рубрике

До краја године стижу три нова становника у Београд

Србија

До краја године стижу три нова становника у Београд

1 ч

0
Продаје двије куће и воћњак за 20.000 КМ

Србија

Продаје двије куће и воћњак за 20.000 КМ

4 ч

0
Реконструкција нестанка Данке Илић: Осумњичени тврде да нису убили дијете, мајка променила причу?

Србија

Реконструкција нестанка Данке Илић: Осумњичени тврде да нису убили дијете, мајка променила причу?

19 ч

0
Тачију продужен притвор

Србија

Тачију продужен притвор

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

19

Укинут притвор "Пантерима", изречене мјере забране

17

14

Нове фотографије са Епстиновог имања, бројни моћници на њима

17

12

Мирка Васиљевић се окушала у овим играма, али није имала среће

17

06

Опасност од повреда: Играчка повучена са тржишта БиХ

16

58

Незапамћена несрећа: Аутом пробила стаклени зид и улетјела у базен у којем су били пливачи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner