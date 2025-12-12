Logo
Ево гдје можете гледати меч Партизан - Црвена звезда у Евролиги

Извор:

АТВ

12.12.2025

16:03

Ево гдје можете гледати меч Партизан - Црвена звезда у Евролиги
Фото: Tanjug / AP

Кошаркаши Партизана дочекују Црвену звезду у петак у у мечу 15. кола Евролиге.

Први овосезонски дерби почиње у 20:30 часова.

Црно-бијели су у прошлом колу славили (92:85 против Бајерна), док су црвено-бијели на свом терену изгубили од Барселоне (79:89).

Партизан има пет побједа послије 14 кола, док Црвена звезда има девет.

Дуел вјечитих ривала можете да гледате на каналу Арена 1 Премијум.

